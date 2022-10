Jin tiết lộ BTS dự định nhập ngũ từ 2 năm trước, nhưng liên tục trì hoãn vì lý do này

HHT - Người hâm mộ không khỏi rưng rưng sau những tâm sự của Jin về kế hoạch nhập ngũ. Anh cả của BTS tiết lộ nhóm đã có kế hoạch từ sớm, muốn thông báo với fan sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong concert.

Tối 28/10, Jin đã livestream trên nền tảng Weverse nhân ngày phát hành đĩa đơn solo debut The Astronaut. Bên cạnh những chia sẻ liên quan tới ca khúc mới ra mắt, thành viên của BTS không ngại tiết lộ thêm những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Jin cho biết thời gian nhập ngũ của BTS đã có nhiều sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Vốn dĩ cả nhóm đã quyết định sẽ tiến hành nhập ngũ sau khi hoàn thành album BE (phát hành cuối năm 2020). Tuy nhiên, với sự thành công ngoài mong đợi của bản hit Dynamite, cùng tác động của đại dịch COVID-19, để đáp lại tình cảm và cổ vũ cho người hâm mộ, BTS tiếp tục cho phát hành Butter và Permission to Dance.

Cả nhóm cũng mong muốn có một concert hoành tráng để chào tạm biệt người hâm mộ. Ngoài ra, Grammys cũng là một trong những lí do khiến nhóm lùi lại việc nhập ngũ.

"Mình đã tâm sự với các thành viên là thật tốt nếu có thể nhập ngũ vào mùa Hè hoặc mùa Thu, vì nhập ngũ vào mùa Đông sẽ có chút khó khăn với mình. Nhưng rồi mấy đứa lại nói rằng hãy cùng diễn concert này đã rồi hãy nhập ngũ. Vì đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, chúng mình mới có thể biểu diễn tại Hàn trong tiếng reo hò chân thực của các bạn. Có một buổi concert trước khi nhập ngũ vẫn sẽ tốt hơn. Mình cũng đã phân vân rất nhiều, nên ưu tiên cho concert hay nhập ngũ trước mùa Đông?", Jin chia sẻ.

Jin tiết lộ BTS có ý định nhập ngũ ngay vào tháng 6 năm nay và dự kiến thông báo với fan trong concert. Các video thông báo khác nhau đã được quay. Tuy nhiên, vì không muốn fan buồn và rơi lệ vì biết đây sẽ là chuỗi concert tạm biệt, BTS đã hủy kế hoạch.

Concert World EXPO tại Busan vào 15/10 đến bất ngờ cũng phần nào làm xáo trộn kế hoạch nhập ngũ của BTS. Jin cho biết các thành viên đã phân vân và có nhiều ý kiến về việc có nên thực hiện nó hay không.

Trong buổi livestream, Jin cũng đề cập các thành viên biết có nhiều bình luận trái chiều từ dư luận. Nhưng vì người hâm mộ, dù chạnh lòng, các chàng trai tự nhủ cố chịu đựng thêm một chút.

Bên cạnh đó, tại concert của Coldplay, Chris Martin đã tiết lộ lời đề nghị của Jin: "Em muốn có một bài hát để tạm biệt fan trong khoảng thời gian ngắn, nói rằng em yêu họ. Bởi vì chính họ đã tạo nên tất cả, chính họ là những phép màu". Sau đó, Chris không ngần ngại đồng ý và cùng với những thành viên khác gửi tặng Jin một trong những ca khúc hay nhất của họ. Và đó chính là cách The Astronaut ra đời.

Biết được tình cảm chân thành của BTS, fan không khỏi xúc động với những chia sẻ của Jin. Người hâm mộ bày tỏ luôn đồng hành và tôn trọng mọi quyết định đúng đắn mà các chàng trai đưa ra.