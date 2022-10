Juky San kết hợp tình khúc bất hủ “Mùa Thu Cho Em” với âm nhạc Chopin

HHT - Juky San cho ra mắt MV “Mùa thu cho em”, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Đây cũng là sản phẩm tượng trưng cho “mùa thu”, mở đầu E.P "Symphonies: Juky San No.22".

E.P Symphonies: Juky San No.22 được lấy cảm hứng “từ tình yêu đến Mozart, Chopin và Pachelbel”. Những giai điệu quen thuộc của các nhà soạn nhạc vĩ đại được lồng ghép đầy bất ngờ trong từng ca khúc. Ca khúc Mùa thu cho em ra đời năm 1968, được sáng tác bởi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Nhiều thập niên trôi qua, Mùa thu cho em dần trở thành một nhạc khúc trữ tình kinh điển, là một trong những nhạc phẩm hay nhất về mùa thu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Ngoài việc làm mới ca khúc, Juky San đã mang một giai điệu quen thuộc với công chúng vào phần nhạc nền mở đầu cũng như nhiều đoạn xuyên suốt ca khúc.

Nhiều khán giả nhận ra ngay đó chính là ca khúc nhạc chờ gây “ám ảnh” rất nhiều thế hệ. Giai điệu gốc này chính là Nocturne in E-Flat Major, Op.9, No.2 Andante của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức - Frédéric Chopin, ra đời vào giai đoạn năm 1831 - 1832.

Giữ đúng tinh thần đầy lãng mạn của phiên bản gốc, Juky San đã mang đến một Mùa thu cho em trong trẻo, đầy tình cảm. MV có nội dung đơn giản, Juky San hóa thành “nàng thơ” mở ra khung cảnh mùa thu với gam màu vàng chủ đạo cùng lá mùa thu, những đoá hoa dại bên bãi cỏ, chiếc giỏ táo và quyển sách gấp vội…

Công chúng hẳn vẫn chưa thể quên nhân vật Chip Chip Pink đáng yêu mà Juky San hóa thân trong chương trình The Masked Singer Vietnam. Mặc dù phải dừng chân khá sớm nhưng màn lộ diện của Juky San khiến người xem xúc động bởi sự chân thành, ấm áp.

Nói về việc trở lại sau thành công của chương trình, Juky San cho biết: “Sức hút từ The Masked Singer Vietnam là một lợi thế nhưng đó không phải hoàn toàn là lý do ekip quyết định ra mắt E.P trong thời điểm này. Chúng tôi đã bắt tay thực hiện từ lâu nhưng bị gián đoạn khá nhiều do có một khoảng thời gian tôi bị mất giọng, không thể thu âm được. Khi sức khoẻ ổn định hơn, tôi đã cùng mọi người “chạy nước rút” để kịp hoàn thành sản phẩm gửi đến mọi người".

Nói về sự kết hợp khá mới mẻ giữa một ca khúc nhạc Việt kinh điển với một phần bản giao hưởng nổi tiếng của Chopin, Juky San trải lòng: “Những giai điệu này San đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn. Sự gắn bó về cảm xúc đó cũng tạo nên rất nhiều nguồn cảm hứng cho San trong quá trình thực hiện".

Nữ ca sĩ cho biết, cô không dám nhận mình là một người am hiểu về nhạc cổ điển nhưng vẫn đang học hỏi và tìm tòi. Juky San mong muốn làm ra một “đứa con tinh thần” chỉn chu, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cô nghĩ nếu mình làm tốt và may mắn được đón nhận, thì sẽ góp phần đưa khán giả trẻ đến gần hơn với âm nhạc cổ điển.