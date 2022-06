Justin Bieber bị liệt nửa mặt do nhiễm vi-rút hiếm gặp, phải hủy toàn bộ show diễn

HHT - Đúng 11 giờ ngày 10/6 (giờ Việt Nam), nhóm nhạc toàn cầu BTS đã chính thức phát hành album "Proof" đánh dấu 9 năm ra mắt với MV ca khúc chủ đề "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)". Không chỉ là sự hồi tưởng, BTS đang tiếp tục câu chuyện thanh xuân còn dang dở được nhóm ví như hồi kết của chương đầu tiên, một ngày mai tươi đẹp hơn mà không lắng đọng về ngày hôm qua.