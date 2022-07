K-ICM có thể chung sân khấu với DJ quốc tế trong sự kiện EDM lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam?

HHT - "Take Me To The Sun" là chuỗi sự kiện nhạc điện tử quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Những DJ nằm trong Top 100 DJs thế giới của DJ Mag như Andy Moor, Breathe Carolina... cũng sẽ góp mặt tại sự kiện. Là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên lọt vào đề cử của Top 100 DJs, K-ICM được ban tổ chức kỳ vọng có thể "gật đầu" tham dự sự kiện.

Chuỗi sự kiện âm nhạc điện tử quốc tế Take Me To The Sun lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã chính thức diễn ra vào ngày 16/7. Sự kiện đầu tiên mang tên Dragon Music Festival (DMF) - Bình Minh Huyền Thoại Rồng Thiêng được khởi động tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Andy Moor, Breathe Carolina - 2 DJ thuộc Top 100 DJs của DJ Mag cũng góp mặt tại sự kiện để khuấy động không khí.

Không dừng lại ở một đêm diễn, chuỗi sự kiện âm nhạc EDM Take Me To The Sun sẽ kéo dài trong 3 tháng Hè. Hai chương tiếp theo sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng và Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào tháng 8, tháng 9 năm nay. Mỗi sự kiện sẽ có sự hiện diện của ít nhất 2 DJ thuộc Top 100 DJs của DJ Mag, cùng những DJ Việt kỳ cựu như DJ Thiện Hí, DJ Linku, DJ Tuấn Kruise...

Take Me To The Sun không chỉ chiều lòng các fan yêu nhạc EDM, mà còn lồng ghép những yếu tố lịch sử, văn hóa tại từng thành phố. Các màn biểu diễn được kết hợp giữa yếu tố EDM và thần thoại.

Đầu tháng 7/2022, K-ICM chính thức trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên lọt vào đề cử Top 100 DJs của DJ Mag. Điều này khiến người hâm mộ của chàng producer "phổng mũi" tự hào.

Về việc một cái tên sáng giá như K-ICM liệu có thể góp mặt trong dàn nghệ sĩ biểu diễn, ông Nguyễn Hoàng Long bày tỏ với Hoa Học Trò Online: "Đầu tiên, tôi vui mừng và hạnh phúc khi có một DJ Việt Nam được đề cử tại Top 100 DJs, nếu mời được K-ICM tham gia sự kiện này thì đó là một niềm vinh dự rất lớn của ban tổ chức. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mời K-ICM vào line-up, dự kiến K-ICM có thể sẽ có mặt tại đêm diễn ở Đà Nẵng, hoặc Thanh Hóa".

K-ICM gây ấn tượng với khán giả khi kết hợp tốt yếu tố dân gian và hiện đại trong âm nhạc. Nam Producer vừa cho ra mắt ca khúc Hoa Không Hương kết hợp với Văn Mai Hương. Mới đây, K-ICM cũng vừa hoàn thành buổi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc EDM đình đám - Ultra châu Âu, là Producer/DJ Việt Nam thứ 2 trình diễn tại sự kiện này.