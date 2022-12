Kate Winslet, Sigourney Weaver trở thành "biểu tượng điện ảnh" từ phim của James Cameron

HHT - Hơn bất cứ ngôi sao nào từng hợp tác cùng James Cameron, hai cái tên Sigourney Weaver và Kate Winslet đã có lịch sử làm việc lâu dài cùng “ông vua phòng vé”, và giờ đây cả 3 lại cùng hội tụ trong “Avatar: The Way of Water”.

Giữa lúc “cơn sóng thần” điện ảnh Avatar: The Way of Water đang “hủy diệt” các thị trường phòng vé toàn cầu, khán giả cũng không ngừng tìm hiểu thêm về dàn sao tham gia bộ phim. Trong số những gương mặt quen thuộc từ phần phim Avatar (2009) trở lại sau 13 năm, người yêu điện ảnh có thể dễ dàng nhận ra sự góp mặt của Sigourney Weaver và Kate Winslet - 2 minh tinh đã có lịch sử làm việc lâu đời cùng “ông vua phòng vé” James Cameron.

Xuyên suốt hơn 50 năm sự nghiệp diễn xuất, Sigourney Weaver luôn được khán giả tôn làm “nữ hoàng sci-fi” của màn ảnh với hàng loạt lần góp mặt trong các thương hiệu khoa học viễn tưởng được xem là hàng kinh điển của mọi thời đại như Aliens, Ghostbusters hay Avatar. Nhưng khắc sâu trong trí nhớ khán giả, có lẽ chính là hình tượng nữ anh hùng diệt quái vật vũ trụ Ellen Ripley của chuỗi Aliens đình đám.

Aliens (1986) là hậu truyện của phần phim bom tấn năm 1979, và đạo diễn James Cameron đã đưa nhân vật Ellen Ripley can trường của Sigourney Weaver lên một tầm cao mới của hình tượng nữ quyền cũng như mang về đề cử Oscar Nữ chính xuất sắc đầu tiên cho bà.

Chẳng cần phải gợi cảm hóa để tỏ ra “chất phụ nữ”, nữ anh hùng vẫn dung hòa được khí chất chiến binh của một người phụ nữ qua bản năng làm mẹ, một thân một mình giải cứu cô bé Newt khỏi bầy quái vật xenomorph khát máu và lãnh đạo những người sống sót chiến đấu hết mình. 36 năm đã trôi qua, thế nhưng hình ảnh nữ anh hùng Ellen Ripley cùng khẩu súng phun lửa lăm lăm trong tay vẫn là một trong những hình ảnh biểu tượng của thế giới điện ảnh.

Sigourney Weaver một lần nữa bắt tay với James Cameron trong “kỳ quan điện ảnh” Avatar với vai diễn Grace Augustine - hình ảnh của sự liêm chính, tài năng và ham học hỏi của giới khoa học, là người sáng lập ra chương trình Thế Thân kết nối trí óc con người với cơ thể người Na’vi. Grace đã hy sinh trong phần phim đầu tiên, nhưng nữ diễn viên 73 tuổi vẫn trở lại với Avatar: The Way of Water trong vai... cô con gái nuôi tuổi teen Kiri của cặp đôi Jake Sully và Neytiri, là bào thai bí ẩn mà cơ thể Na’vi của Grace đã mang.

Nói về Kate Winslet, ai cũng sẽ nhớ ngay tới “nàng Rose” của huyền thoại Titanic (1997). Vào thời điểm Titanic được thực hiện, Kate vẫn là một nghệ sĩ đang lên, nhưng sau lần hợp tác đầu tiên cùng James Cameron, nữ minh tinh người Anh đã chính thức ghi tên mình vào hàng ngũ sao hạng A của Hollywood.

Trong phim, Rose DeWitt Bukater là một tiểu thư quyền quý lên con tàu định mệnh để trở về Mỹ từ Anh, bị gia đình ép buộc kết hôn với một đại gia đã ngoài 30 để giải quyết rắc rối tài chính của gia đình. Tuy vậy, Rose lại rơi vào lưới tình với một chàng họa sĩ nghèo trẻ tuổi tên Jack Dawson, và cùng nhau, cả hai đã tạo nên một câu chuyện tình vượt thời gian hết đỗi lãng mạn lẫn đau thương của lịch sử điện ảnh.

Dẫu vai diễn biểu tượng “vì yêu mà tới” đã khẳng định tài năng khó chối bỏ với một đề cử Oscar Nữ chính xuất sắc và mang đến danh tiếng cho Kate Winslet, thế nhưng nữ diễn viên vẫn từ chối hợp tác cùng James Cameron nhiều năm sau đó. Vị đạo diễn thắng giải Oscar vốn được biết tới là một người cực kỳ khó tính, luôn yêu cầu sự hoàn hảo toàn vẹn về mọi mặt nên khiến Kate rất ngại làm việc cùng dù cô vô cùng tôn trọng ông. Kate từng bộc bạch với truyền thông rằng nếu muốn cô hợp tác với James Cameron lần nữa thì hẳn nhiên là họ phải... trả cho cô một đống tiền.

Vậy mà giờ đây, cả hai lại bắt tay nhau một lần nữa sau 26 năm trong Avatar: The Way of Water. “Nàng Rose” ngày xưa giờ đây lại là một người Na’vi trên hành tinh Pandora - nữ thủ lĩnh Ronal của bộ tộc Metkayina mạnh mẽ và có đôi phần gay gắt trong tính cách. Và Avatar 2 sẽ chưa phải là lần cuối cùng Kate Winslet xuất hiện trong thương hiệu viễn tưởng đang “làm mưa làm gió” nền công nghiệp điện ảnh này.