Katy Perry “bán sạch” bản quyền âm nhạc, fan lo lắng thần tượng nghỉ hát

HHT - Dù không còn thành công ở lĩnh vực âm nhạc như trước, người hâm mộ của Katy Perry vẫn luôn chờ đợi các sản phẩm âm nhạc mới từ cô. Tuy nhiên, khả năng Katy Perry “nghỉ hát" lại rất cao sau khi cô bán hết bản quyền âm nhạc.

Trang Billboard đưa tin Katy Perry đã bán toàn bộ bản quyền âm nhạc của cô cho công ty Litmus Music, được hậu thuẫn bởi tập đoàn Carlyle Group LP. Katy Perry sẽ nhận được 225 triệu đô từ Litmus Music sau khi hoàn thành việc bán bản quyền.

Sau thương vụ này, công ty Litmus Music sẽ sở hữu cổ phần của các danh mục xuất bản và ghi âm của Katy Perry, bao gồm cả lợi nhuận của cô trong bản quyền phát hành, sáng tác và biểu diễn.

Những sản phẩm âm nhạc sẽ thuộc quyền sở hữu của Litmus Music bao gồm 5 album của Katy Perry phát hành từ năm 2008 đến năm 2020 (One of the Boys, Teenage Dream, PRISM, Witness và Smile). Thương vụ mua mua bán này đã được hoàn thành vào đầu năm nay.

Thông tin trên nhanh chóng khiến người hâm mộ của Katy Perry không khỏi lo lắng, nhiều người còn cho rằng Katy đã không mặn mà với âm nhạc và tính đến chuyện giải nghệ.

Việc bán bản quyền âm nhạc đã không còn là một chuyện quá mới mẻ tại làng nhạc Âu Mỹ. Một số nghệ sĩ như Justin Bieber, Bob Dylan, Neil Young hay Fleetwood Mac cũng đã bán bản quyền âm nhạc của mình với những con số rất lớn.

Những nghệ sĩ này bán bản quyền với mong muốn đầu tiên chính là thừa hưởng được một khoản thanh toán tiền bản quyền một lần duy nhất, để đảm bảo về kinh tế và tài sản. Họ không cần phải chờ đợi để nhận những dòng tiền bản quyền nhỏ giọt qua từng năm.

Về phía mua lại bản quyền, các công ty này sẽ tận dụng bản quyền hiện có để khai thác chúng từ lượt nghe trên các nền tảng nghe nhạc như Spotify hay Apple Music, từ doanh số bán đĩa CD, album, hay cấp phép sử dụng cho các hãng phim hoặc trò chơi điện tử, với mong muốn nhận về dòng tiền bản quyền lâu dài.

Việc các nghệ sĩ sau khi bán bản quyền có còn được hát nhạc của họ hay không thì còn tùy thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng. Nếu nghệ sĩ đã bán toàn bộ bản quyền khai thác đối với sản phẩm âm nhạc đó, họ sẽ phải xin phép và trả phí bản quyền nếu muốn được biểu diễn.