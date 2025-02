Kendrick Lamar nhắc thẳng tên Drake trên sân khấu Super Bowl LIX Halftime Show

HHT - Tại trận Chung kết Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl năm nay, Kendrick Lamar đã đem đến một màn trình diễn trong giờ giải lao đầy bùng nổ, tạo ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Được khéo léo giới thiệu bởi diễn viên kỳ cựu Samuel L. Jackson trong trang phục Uncle Sam - hình tượng nhân hóa đại diện cho nước Mỹ, Kendrick Lamar đã xuất hiện từ trên một chiếc xe hơi với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Nam rapper nhanh chóng trình diễn hàng loạt bản hit trong sự nghiệp dưới sự hỗ trợ của đội ngũ vũ công phụ họa.

Một trong những điểm nhấn của buổi diễn chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ SZA, người đã cùng Kendrick Lamar thể hiện các ca khúc Luther và All the Stars rất ăn ý và cuốn hút.

Đáng chú ý, Kendrick Lamar đã thể hiện ca khúc Not Like Us - một ca khúc được biết đến như một lời chỉ trích trực tiếp nhắm vào nam ca sĩ Drake. Bất ngờ hơn, anh đã không ngần ngại nhắc đến tên của Drake ngay trên sân khấu Not Like Us. Màn trình diễn này còn có sự góp mặt của Serena Williams, một vận động viên quần vợt và cũng là tình cũ của Drake khiến nhiều người thích thú.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng sân khấu và phần dàn dựng năm nay khá đơn điệu, thiếu sáng tạo và không đáp ứng được kỳ vọng của một sự kiện lớn như Super Bowl.

Super Bowl Halftime Show là một chương trình âm nhạc trong giờ giải lao của trận Chung kết Bóng bầu dục Mỹ. Sau nhiều năm tổ chức, sự kiện đã vượt ra khỏi quy mô một chương trình giải lao và trở thành một trong những sân khấu âm nhạc lớn nhất thế giới, quy tụ sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Taylor Swift trên khán đài để cổ vũ cho bạn trai Travis Kelce thuộc đội Kansas City Chiefs cũng thu hút nhiều sự chú ý. Nữ ca sĩ đã bị một bộ phận cổ động viên la ó khi xuất hiện trên màn hình lớn. Điều này có thể xuất phát từ việc Taylor đã xuất hiện nhiều lần tại các trận đấu và hầu hết sự chú ý đều hướng về cô nàng thay vì trận đấu khiến không ít người hâm mộ thể thao cảm thấy khó chịu. Ở một diễn biến khác, nhiều người hâm mộ cũng đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ, phản bác rằng đây là thói quen của khán giả khi xem thi đấu thể thao nhằm hạ bệ đội đối thủ.

Super Bowl LIX - Chung kết Bóng bầu dục Mỹ lần thứ 59 là sự đối đầu giữa hai đội tuyển Philadelphia Eagles và Kansas City Chiefs với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội Philadelphia Eagles.