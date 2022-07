Kênh YouTube của G-Dragon lập 10 năm mới đăng video đầu tiên, lập tức leo top giữa đêm

HHT - Nửa đêm 17/7 (theo giờ Hàn), G-Dragon tung MV cover ca khúc "Can't Help Falling in Love" của Elvis Presley. Dù nam rapper đã "thả thính" trước đó bằng một đoạn teaser ngắn và một vài hình ảnh trên Instagram, nhưng fan vẫn bất ngờ vì bị nam rapper "đánh úp" bằng một MV.

Những hình ảnh về "Ông hoàng nhạc Rock and Roll" Elvis Presley đã được G-Dragon (BIGBANG) "thả thính" khoảng 1 tuần trên Instagram cá nhân. Nam rapper có đăng một đoạn cover ngắn ca khúc Can't Help Falling in Love, nhưng fan chỉ nghĩ rằng đây là phút ngẫu hứng tặng fan của G-Dragon. Vì vậy, khi MV và phiên bản đầy đủ được tung ra vào nửa đêm ngày 17/7 (theo giờ Hàn Quốc), người hâm mộ đều ngỡ ngàng.

1 giờ sáng, từ khóa G-Dragon và bản cover của anh leo Top thịnh hành tìm kiếm trên trang Melon, lần lượt đứng hạng 1 và 2. Đặc biệt, video cover được G-Dragon đăng lên kênh YouTube cá nhân. Đây là video đầu tiên "mở bát" cho kênh YouTube này sau 10 năm thành lập.

Bản hit bất hủ Can't Help Falling in Love được G-Dragon cover nhận được nhiều lớn khen từ công chúng. Nam rapper đã biến tấu và làm mới lại bản hit mang đậm phong cách cá nhân. Màn "đánh úp" này của G-Dragon còn khiến fan thở phào nhẹ nhõm vì kênh YouTube tưởng đã "bỏ mốc meo" của nam ca sĩ cuối cũng đã hoạt động. Một số fan đùa rằng thật may mắn vì G-Dragon không quên mật khẩu của kênh cá nhân.

Kênh YouTube cá nhân của G-Dragon được lập ra vào tháng 7/2012, vượt mốc 2 triệu lượt đăng ký dù không đăng bất kỳ video nào trong suốt 10 năm. "Khai trương" bằng một video cover, liệu sắp tới, kênh YouTube này có nhộn nhịp hơn với các vlog hay sản phẩm âm nhạc mới từ trưởng nhóm BIGBANG?