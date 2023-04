Kết hợp mỹ nam KinnPorsche, SHAUN có thể thoát khỏi cái bóng của hit "Way Back Home"?

HHT - "Steal The Show" là sản phẩm âm nhạc mới nhất của SHAUN, kết hợp cùng chàng bad boy của "KinnPorsche The Series" Jeff Satur. Màn bắt tay này mang lại nhiều điểm mới trong âm nhạc của SHAUN, nhưng liệu có đủ sức để giúp nam ca sĩ thoát khỏi cái bóng của "Way Back Home"?

Trong vlog hậu trường, SHAUN tiết lộ anh viết Steal The Show vào tháng 11/2021 nhưng cho rằng nó "quá mạnh" với phong cách âm nhạc anh theo đuổi. Vì vậy, anh không chắc bản thân có nên phát hành ca khúc này và chọn tạm ém nó lại, tập trung cho việc sản xuất các bản nhạc khác. Anh được đề xuất kết hợp với Jeff và Steal The Show tưởng bị xếp kho đã chính thức trình làng một cách mới lạ, độc đáo.

Steal The Show là một ca khúc thuộc thể loại Pop-Rock, mang âm hưởng Blues hiện đại. MV cho người xem thấy những góc khuất, ít thể hiện của bộ đôi. Chất giọng trầm của Jeff Satur mở đầu cho Steal The Show một cách quyến rũ, sau đó được đẩy cao dần lên ở pre-chorus tới điệp khúc.

Steal The Show là một ca khúc tiếng Anh - một chiến lược khéo léo vì đây là ngôn ngữ chung mà cả SHAUN và Jeff đều thành thạo, loại bỏ rào cảo ngôn ngữ. Ca từ tiếng Anh cũng giúp Steal The Show có thể dễ quảng bá, tiếp cận với công chúng trên toàn cầu hơn.

SHAUN dường như cũng đang cho khán giả thấy một sự thay đổi, thoát ly khỏi những gì mà anh từng làm trong âm nhạc trước đó. Nếu Way Back Home là một sự vô tư, thì ở Steal The Show, SHAUN mang đến một âm trầm, mạnh mẽ, u ám, quyến rũ. Nó đủ lạ và khác biệt trong hành trình âm nhạc của SHAUN, nhưng giai điệu kén người nghe và không chạy theo thị hiếu khiến Steal The Show vẫn chưa thể đánh bật cái bóng của Way Back Home.

SHAUN ra mắt năm 2010 với tư cách là keyboardist and backup singer của ban nhạc Indie Rock - The Koxx. Anh nổi tiếng với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc, hợp tác với nhiều idol, nghệ sĩ K-Pop như BoA, EXO, BTS hay Epik High... Anh cũng là DJ có tiếng trong giới EDM Hàn Quốc.

Way Back Home là ca khúc nổi bật nhất trong sự nghiệp của SHAUN. Bản hit này từng càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn vào năm 2018. Năm 2022, các đoạn nhạc ngắn của ca khúc cũng viral trở lại trên TikTok.

Jeff Satur được khán giả Việt biết đến rộng rãi nhờ tiếng vang của KinnPorsche The Series. Jeff vào vai một trong những thiếu gia nhà Therapanyakun, một chàng bad boy, bí ẩn, khó lường và còn được biết đến là một nghệ sĩ nổi tiếng Wik. Jeff Satur là một nam diễn viên/ ca sĩ tài năng của Thái Lan. Mỹ nam sinh năm 1995 là người đã sáng tác và thể hiện OST của KinnPorsche The Series - Why Don't You Stay, một trong những ca khúc được yêu thích nhất phim.

