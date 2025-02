Kết thúc chuyện tình 12 năm, Newyear bị Both "bơ đẹp" trên mạng xã hội

HHT - Trong bài đăng mới nhất kể từ sau thông báo chia tay với Newyear, netizen đã soi được Newyear bị Both "bơ đẹp", không phản hồi bình luận của anh trên Instagram.

Netizen được phen "đã mắt" với loạt ảnh với vẻ đẹp phi giới tính được Both đăng tải mới đây trên Instagram. Bên cạnh những bước ảnh hút hồn của Both, dân tình còn đổ dồn sự chú ý vào phần bình luận dưới bài đăng của anh.

Các fan từ lâu đều biết Both đều rất tích cực trả lời bình luận của mọi người ở mỗi bài đăng. Điều ấy cũng không phải ngoại lệ đối với trạng thái gần đây của Both. Thế nhưng, tuy phản hồi nhanh chóng với bạn bè thân thiết, Both lại "bơ đẹp" lời khen của Newyear.

Đây thực ra không phải lần đầu Both "để ngoài tai" lời khen của Newyear trên mạng xã hội. Trước đó, ở bài đăng ngày 7/2, thời điểm gần lúc tin tức cả hai "đường ai nấy đi" rộ lên, Both cũng chỉ dừng lại ở việc thả tim bình luận của Newyear chứ không tích cực trả lời như nhiều lần trước đó.

Vì Newyear bị cho là "kẻ phản bội" trong cuộc tình này, nên việc Newyear vẫn bình luận như chưa hề để lại tổn thương nào dưới mỗi bài viết Both khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ: "Biến đi", "Bạn lại đến đây để phá hoại sự hạnh phúc nữa hả?", "Anh làm gì ở đây vậy? Hối hận vì lừa dối Both rồi chứ gì?"...

Không chỉ vậy, bài đăng được Both chia sẻ trên story cũng khiến nhiều netizen "đoán tới đoán lui", không biết liệu có liên quan tới mối quan hệ đã qua của Both và Newyear hay không. Liệu có phải anh đang đề cập tới những người luôn ở bên động viên, cổ vũ mình khi bạn trai cũ rời đi?

Câu quote Both chia sẻ: "Trong thế giới mà nhiều người đến rồi đi, chỉ có bạn chọn ở lại. Vượt qua bao thăng trầm, cả thành công hay tan vỡ, bạn luôn ở bên tôi mà không có bất kỳ đòi hỏi nào. Sự thủy chung, tốt bụng, hiện diện của bạn trân quý tới mức không lời thể diễn tả trọn vẹn thành lời. Từ tận đáy lòng này, tôi biết ơn bạn người vô cùng - hôm nay, ngày mai và mãi mãi".

Both và Newyear từng là cặp đôi hot bậc nhất xứ Chùa Vàng bởi chuyện tình đẹp tựa cổ tích khi sánh bước với nhau trong 12 năm. Trước khi chia tay, Both đã cầu hôn Newyear tới 2 lần nên người hâm mộ đều hy vọng sớm được thấy đám cưới của cả hai. Vậy nên, tin tức cặp đôi chia tay đã khiến không chỉ các fan trong nước mà các fan quốc tế đều ngỡ ngàng.

Sau nhiều hint hẹn hò cùng bạn trai mới người Ukraine, ngày 15/2, Newyear đã chính thức lên bài thông báo anh và Both đã khép lại chuyện tình cảm của cả hai. Dù Newyear đã đính chính rằng bản thân không hề lừa dối Both và cặp đôi đã chia tay cách đây 2 tháng, song phần đông dân tình vẫn nghi ngờ, cho rằng Newyear đã lừa dối Both nên cả hai mới tan vỡ.