Kết thúc đẹp của "The Good Bad Mother": Lee Do Hyun dùng chiêu một mũi tên trúng 2 đích

HHT - "The Good Bad Mother" (tựa Việt: Người Mẹ Tồi Của Tôi) đã đi đến chặng cuối cùng với kết thúc đẹp và vừa đủ cho một bộ phim chữa lành. Phim cũng ghi nhận một kỷ lục mới cho nhà đài về tỷ suất người xem.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Người Mẹ Tồi Của Tôi khép lại ở tập 14. Phim mở đầu với mâu thuẫn ở phiên tòa bất công dành cho gia đình Kang Ho (Lee Do Hyun) và giờ đây, mọi nút thắt được giải quyết gọn gàng cũng trong phiên tòa. Tại đó, con trai của nguyên đơn là công tố viên trực tiếp vạch trần bộ mặt của những kẻ đã sát hại cha mình.

Kang Ho nhận được sự giúp đỡ từ thư ký của Song Woo Byeok (Choi Moo Sung), bắt giữ được ông trực tiếp tại hiện trường và đưa hắn ra đối chất tại tòa. Những hành vi phạm pháp của Song Woo Byeok lần lượt bị thư ký vạch trần cùng loạt bằng chứng được Kang Ho thu thập suốt nhiều năm.

Nhờ sự giúp đỡ của Mi Joo (Ahn Eun Jin) và Sam Sik (Yoo In Soo), Ha Young (Hong Bi Ra) đã đồng ý ra tòa làm chứng cho mọi tội ác mà bố cô đã gây ra, rửa oan cho Kang Ho. Tuy nhiên, Oh Tae Soo (Jung Woong In) sử dụng chẩn đoán giả của bệnh viện rằng Ha Young phải điều trị bệnh tâm thần để vô hiệu hóa lời khai của cô trước tòa.

"Át chủ bài" của phiên tòa - con ngoài giá thú của Oh Tae Soo và nhân tình Hwang Soo Hyun có mặt tại tòa vào phút chót đã vạch trần mọi lời lấp liếm của nghị sĩ Oh. Hwang Soo Hyun bị người của Oh Tae Soo truy sát, buộc phải nhảy xuống biển tự vẫn. Những tay sai này tưởng rằng cô đã ôm con tự sát, nhưng thực chất, cô giấu đứa trẻ trên thuyền và dùng bình cứu hỏa giả làm em bé để đánh lừa người của Oh Tae Soo.

Kẻ sát hại bố của Kang Ho đã phải trả giá. Anh trở về cùng dân làng tổ chức sinh nhật cho mẹ. Nhưng Người Mẹ Tồi Của Tôi vẫn quyết lấy nước mắt người xem ở tập cuối cùng khi bà Young Soon không thể vượt qua căn bệnh ung thư dạ dày. Bà ra đi yên bình trong giấc ngủ và lời hát ru đẫm nước mắt của Kang Ho.

Phân đoạn Kang Ho cầu hôn Mi Joo theo phong cách công tố viên khiến khán giả cười xỉu. Anh cũng mượn bé lợn làm trợ thủ cầu hôn người thương giống bố. Và lần này, chú lợn cũng không nghe lời mà chạy mất.

Với một bộ phim tình cảm gia đình, chữa lành, Người Mẹ Tồi Của Tôi có một kết thúc đẹp và vừa đủ. Mọi nút thắt của phim được dồn giải quyết hết trong tập cuối, nhưng không mang lại cảm giác vội vã hay gấp gáp. Một kết thúc có cả nụ cười lẫn nước mắt và đủ làm khán giả bồi hồi, day dứt.

Theo trang Nielsen Korea, Người Mẹ Tồi Của Tôi ghi nhận mức rating 12% trung bình toàn quốc cho tập cuối. Đây là tỷ suất người xem cao nhất trong các tập phim, cũng lập kỷ lục phim có rating cao nhất khung giờ chiếu của đài JTBC.