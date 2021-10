Khả Ngân vừa thắng giải thưởng quốc tế, được xướng tên cùng Lee Do Hyun và Lee Je Hoon

HHT - Giải thưởng Hàn Lâm Sáng tạo Châu Á 2021 (Asian Academy Creative Awards) đã công bố danh sách những người chiến thắng cho từng hạng mục. Rất nhiều cái tên đại diện cho mỗi quốc gia được vinh danh. Đại diện Việt Nam, "nàng Tuệ Nhi" (11 Tháng 5 Ngày) Khả Ngân được xướng tên.

Cặp đôi "trai tài gái sắc" Trần Quốc Anh và Khả Ngân là hai cái tên đại diện cho Việt Nam được vinh danh tại hai giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim Bí Mật Của Gió (2021). Trong Bí Mật Của Gió, Trần Quốc Anh vào vai Phong - một hồn ma bị mắc kẹt tại nhân gian đã hơn nửa thế kỷ. Khả Ngân trong vai Linh - cùng bố mẹ chuyển đến căn biệt thự nơi Phong cư ngụ. Cả hai bất ngờ chạm mặt và nảy sinh tình cảm.

Cũng trong năm nay, diễn viên Khả Ngân đã quyết định "Bắc tiến" và gia nhập "vũ trụ phim ảnh VTV". Vai diễn cô nàng tiểu thư Tuệ Nhi của Khả Ngân trong "11 Tháng 5 Ngày" hiện đang rất được khán giả truyền hình yêu thích. Khả Ngân được đánh giá có sự tiến bộ trong diễn xuất khi tạo được "chemistry" giữa nhân vật Tuệ Nhi và Đăng (Thanh Sơn thủ vai).

Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đại diện cho Hàn Quốc đã thuộc về Lee Je Hoon với vai diễn Cho Sang Gu trong Move To Heaven (Hướng Tới Thiên Đàng). Đồng thời, bộ phim cũng vượt qua nhiều tác phẩm nổi bật khác của Hàn Quốc dành được giải thưởng Phim truyền hình xuất sắc nhất tại Asian Academy Creative Awards 2021.

Tại hạng mục Nam diễn phụ xuất sắc nhất, giải thưởng đã thuộc về Lee Do Hyun với vai diễn Lee Eun Hyuk trong bộ phim Sweet Home. Có thể nói 2021 là một năm hết sức thành công đối với Lee Do Hyun, khi anh liên tục chiến thắng tại nhiều giải thưởng danh giá cả trong và ngoài nước.

Vai chính trong hai bộ phim 18 Again và Youth Of May cũng trở thành cột mốc quan trọng của Lee Do Hyun đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng. Diễn xuất của Do Hyun được giới chuyên gia đánh giá cao bởi nét tự nhiên, linh hoạt.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Lee Si Young cũng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim Sweet Home. Đồng thời, Sweet Home cũng giúp Go Min Si giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Giải thưởng Hàn Lâm Sáng tạo Châu Á (Asian Academy Creative Awards) là giải thưởng uy tín hàng đầu của truyền hình châu Á nhằm tôn vinh những chương trình truyền hình, đơn vị sản xuất chuyên nghiệp và có tên tuổi trong khu vực. Vì vậy, các tác phẩm, diễn viên chiến thắng đại diện cho mỗi quốc gia trong từng hạng mục sẽ tiếp tục "chiến đấu" để tìm ra cái tên xuất sắc nhất của châu Á.

Lễ trao giải chính thức dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay và có thể được phát trực tiếp tại nhiều quốc gia.

Vân Anh