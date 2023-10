Khác với vẻ ngoài "cool ngầu", chủ nhân hit "To The Moon" khóc ngon lành khi giới thiệu album đầu tay

HHT - Vì lý do thời tiết xấu tại Đà Nẵng, phần thi Best in Swimsuit của Miss Grand International 2023 đã phải dời lại muộn hơn 2 tiếng so với lịch trình. Dù trình diễn dưới trời mưa, các cô gái vẫn hoàn thành rất tốt phần thi trên nền nhạc ca khúc “Seven” của Jung Kook BTS. BTC cũng đã đưa ra quyết định quan trọng để hỗ trợ thí sinh.