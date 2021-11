Khán giả háo hức trước tin đạo diễn "Hai Phượng" cầm trịch dự án phim mới của nhà Disney

HHT - Dự án phim hành động "The Princess", đến từ ngôi nhà của những nàng công chúa Disney, mới đây đã công bố danh tính của đạo diễn chính.

Đạo diễn trẻ Lê Văn Kiệt và những tác phẩm của anh đã được chú ý đến và đang tiến gần hơn với những cơ hội quốc tế. Lê Văn Kiệt tốt nghiệp chuyên ngành Điện ảnh và Truyền hình từ Đại học California, Los Angeles (Mỹ) và là một trong những nhà làm phim trẻ nổi bật tại Việt Nam.

Sau thành công với Hai Phượng (có sự tham gia của Ngô Thanh Vân) với danh hiệu phim Việt có doanh thu cao nhất, phim cũng được nhiều nhà phê bình thế giới đánh giá cao về tính nghệ thuật. Có lẽ cũng vì thế, cái tên Lê Văn Kiệt được những hãng phim nước ngoài chú ý đến và quả ngọt đã đến với anh.

Về dự án anh sắp chỉ đạo, The Princess là dự án mới nhất của "nhà Chuột", được sản xuất bởi 20th Century Studios, công ty con của Disney và dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2022. Trong đoạn giới thiệu, bộ phim được miêu tả như "một sự kết hợp tuyệt vời giữa John Wick và Sleeping Beauty (Người đẹp ngủ trong rừng)", là bộ phim hành động kịch tính lấy bối cảnh trong thế giới cổ tích. Nữ diễn viên nổi tiếng Joey King sẽ vào vai một công chúa trẻ thích mang kiếm hơn vương miện và phải cứu vương quốc của mình khỏi những tên lính đánh thuê tàn nhẫn.

Trong ảnh, nàng công chúa của The Princess như vừa trải qua một màn chiến đấu căng thẳng, với thanh gươm trên tay và đám lính nằm la liệt phía sau. Vai diễn khó nhằn này do nữ diễn viên đề cử Emmy và Quả Cầu Vàng Joey King đảm nhận. Cô được đa số khán giả biết đến qua gia tài phim ấn tượng như The Kissing Booth của Netflix, siêu phẩm kinh dị The Conjuring hay The Dark Knight Rises của Christopher Nolan.

The Princess không phải là dự án phim Hollywood đầu tiên của Lê Văn Kiệt, khi trước đó bộ phim The Requin do anh đạo diễn và viết kịch bản cũng được công ty Film Bridge International (Mỹ) phân phối tại nhiều thị trường quốc tế. Bộ phim kinh dị Bóng Đè của anh cũng dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2022, và sau đó sẽ là màn chào sân của The Princess trên Disney +.

Thảo Nguyên