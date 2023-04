Khán giả thả phẫn nộ sau khi xem “Duty After School” phần 2 bởi cái kết thảm họa

HHT - Trái ngược với tâm trạng ngóng đợi sau phần 1, nhiều khán giả ước “quay ngược thời gian” trở về lúc chưa xem phim bởi phần 2 có cái kết quá thảm họa, khiến “Duty After School” (Học Kỳ Sinh Tử) trở thành một trong những phim truyền hình Hàn Quốc gây thất vọng nhất nửa đầu năm 2023.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Duty After School (Học Kỳ Sinh Tử) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc kể về một bầy quái vật ngoài hành tinh khát máu đột ngột tấn công, khiến lực lượng quân đội của Hàn Quốc bị mỏng đi.

Để tạm thời đối phó, chính phủ Hàn đã vận động học sinh cuối cấp tham gia lực lượng quân dự bị, với “phần thưởng” là điểm cộng thi đại học. Các cô cậu học sinh thay vì cầm bút đã cầm súng, nhưng vẫn chưa ý thức được mình đang phải đối mặt với một trận chiến tàn khốc như thế nào.

Phần 1 lên sóng vào 17/3, gồm 6 tập, đã kết thúc với một cuộc đụng độ nghẹt thở giữa bầy quái vật và các nhân vật chính tại một ngôi trường. Theo diễn biến, tiểu đội trưởng Lee Chun Ho đã hy sinh để bảo vệ các bạn học sinh cũng như tiêu diệt bọn quái vật.

Kết thúc phần 1, nhiều dự đoán cho rằng tiểu đội trưởng chưa chết, sẽ thoát nạn và trở lại trong phần 2. Nhưng Duty After School phần 2 vừa lên sóng gần đây đã bắt đầu câu chuyện của mình mà không có bóng dáng tiểu đội trưởng Lee Chun Ho, cho thấy anh thực sự đã hy sinh.

Hành trình tiếp theo của nhóm học sinh cũng không có người lớn nào dẫn dắt, kể cả trung sĩ Kim Won Bin - người đã “mất tích” trong phần 2 mà không rõ lý do.

Sang phần 2, không còn tiểu đội trưởng chăm lo, các bạn học sinh phải tự bảo vệ chính mình và bạn bè. Duty After School phần 2 đã bắt đầu bằng sự trưởng thành đáng tự hào của nhóm học sinh. Trình độ bắn súng được nâng cao, cả lớp chia nhóm ra thực hiện nhiệm vụ hợp lý, làm việc nhóm cũng nhịp nhàng, có kỷ luật.

Không những tiêu diệt được kha khá quái vật, các bạn học sinh cũng thành công trong việc tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, giúp cả nhóm sống sót và an toàn. Nhưng những diễn biến sau đó khiến người xem đi từ ngỡ ngàng đến thất vọng, và cuối cùng là tận cùng tuyệt vọng.

Vì một số hiểu lầm, cả lớp nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn và quyết định rời khỏi nơi trú ẩn, tìm đường về Seoul, dẫn đến đây là một trong những quyết định sai lầm và ngu ngốc nhất. Quái vật rình rập, thiếu thốn lương thực, cả nhóm nhanh chóng kiệt sức. Đỉnh điểm, khi biết kỳ thi đại học đã bị hủy bỏ, Yeong Soo - một thành viên trong lớp - bị đả kích tinh thần đến mức hóa điên. Cuối cùng, dù thành công sống sót trước sự tấn công nhiều lần của quái vật, nhưng gần như cả lớp đã gục ngã trước màn xả súng của “bạn cùng lớp” Yeong Soo.

Từ một khởi đầu hứa hẹn, nội dung của Duty After School dần “đầu voi đuôi chuột”. Nội dung của phần 2 Duty After School được đánh giá đã diễn ra trong vội vàng và kết thúc trong ngỡ ngàng. Các mâu thuẫn lẫn tâm lý chưa được đào sâu, vì thế những tình huống diễn ra và cách xử lý chưa thực sự thuyết phục, trông như thể biên kịch đang cố gượng ép các tình tiết. Đặc biệt, tập cuối cùng có thể nói đã phá hỏng toàn bộ bộ phim.

Bất chấp những thiện cảm từ đầu phim, nhiều khán giả đã khó chịu và không ngần ngại “thả phẫn nộ” cho Duty After School. Ban đầu, phim được đặt lên bàn cân so sánh với All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống), nhưng phần 2 - đặc biệt là cái kết - khiến Duty After School không thể bì kịp và giúp All Of Us Are Dead trở thành “kiệt tác”.

Có thể nói, vì nội dung “đầu voi đuôi chuột” và cái kết thảm họa mà Duty After School “xứng đáng” lọt top những bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây thất vọng nửa đầu năm 2023. Phim gồm có 10 tập, phần 1 gồm 6 tập đầu, phần 2 gồm 4 tập cuối; tất cả đều đã lên sóng.