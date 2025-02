Khán giả và các nhà phê bình “đối đầu” chỉ vì Captain America: Brave New World

HHT - Điểm Rotten Tomatoes của “Captain America: Brave New World” đang trở thành cuộc “đối đầu” giữa khán giả và các nhà phê bình. Một bên thẳng tay cho rằng bộ phim siêu anh hùng đầu tiên trong năm 2025 của Marvel xứng đáng “cà chua thối”, nhưng bên còn lại thì phản đối.

Bộ phim siêu anh hùng đầu tiên trong năm 2025 của Marvel, cũng là bộ phim thứ tư của “Đội Trưởng Mỹ” - Captain America: Brave New World đã có những suất chiếu đầu tiên. Tuy nhiên, phim đã có một khởi đầu không mấy sáng sủa khi phải nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ các nhà phê bình.

Trên trang Rotten Tomatoes, Captain America: Brave New World chỉ nhận được 52% “độ tươi” từ các nhà phê bình, có nghĩa là chất lượng chỉ trên trung bình một tẹo, còn cách rất xa tiêu chuẩn “thơm ngon” để thưởng thức.

Điểm Cà Chua này khiến Captain America: Brave New World trở thành phim có điểm thấp nhất của “Đội Trưởng Mỹ” khi các phần trước đều có số điểm cao: Captain America: The First Avenger được 80%, Captain America: The Winter Soldier được 90%, và Captain America: Civil War được 90%.

Con số 52% trên trang Rotten Tomatoes cũng khiến Captain America: Brave New World lọt vào danh sách không mong muốn về những bộ phim bị chấm điểm thấp của Marvel. Phim chỉ trên hạng hai phim khác là Ant-Man and The Wasp: Quantumania với 46% và Eternals với 47%.

Theo ý kiến phần lớn của các nhà phê bình, phim siêu anh hùng mới nhất của Marvel có phần quá nghiêm túc, nhưng không có sức mạnh chính trị thực sự. Bù lại, phim vẫn mang đến đủ các cảnh hành động thú vị và diễn xuất chắc chắn. Dù vậy, có lẽ họ đã trông đợi nhiều hơn thế - nếu không thì điểm đã không thấp đến vậy.

Tuy nhiên, khán giả lại không đồng ý kiến với các nhà phê bình và chấm điểm rộng rãi hơn. Hiện tại, Captain America: Brave New World được người xem chấm điểm 82% “tươi xanh” trên Rotten Tomatoes. Theo họ, Captain America 4 là một bộ phim xem ổn, nghiêm túc nhưng cũng có tính giải trí.

Đồng thời, trong một số chủ đề về phim trên mạng xã hội, họ cũng chỉ trích các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes quá khắt khe. Họ khen ngợi diễn xuất của Anthony Mackie cũng như đánh giá cao sự xuất hiện của diễn viên gạo cội Harrison Ford.

Captain America: Brave New World đánh dấu lần đầu tiên Sam Wilson (Anthony Mackie) cầm khiên của Đội Trưởng Mỹ trên màn ảnh rộng khi anh kế thừa danh hiệu này từ Steve Rogers (Chris Evans) vào cuối Avengers: Endgame. Trong phần này còn có sự xuất hiện của Harrison Ford - khi nhân vật của ông biến thành Red Hulk.

Một số bình luận của netizen:

“Có phải chỉ mình tôi thấy thế, hay là Rotten Tomatoes gần đây hơi khắt khe?”

“Tôi vẫn có hy vọng với phim này. Anthony Mackie xứng đáng được yêu mến!”

“Bạn bè xung quanh tôi đi xem đều khen phim ổn mà?”

“Rotten Tomatoes mong tôi tin rằng phim này tệ hơn Thor: Love and Thunder thật đấy hả? Nó chấm Thần Sấm những 63%...”

“Trong trường hợp này tôi từ chối tin điểm của các nhà phê bình trên Cà Chua.”

“Không bàn hay hay dở, tôi e ngại về việc phim này có thể hòa vốn.”

“Đừng chỉ chăm chăm nghe ý kiến của người khác. Hãy tự mình trải nghiệm đi mọi người ơi! Phim ổn mà!”

“Tôi xem rồi, cốt truyện không phải là hay nhất nhưng nó ổn, và Anthony Mackie thì tuyệt vời.”

“Điểm số này cho thấy Marvel đã chạm đáy sáng tạo hay Rotten Tomatoes mới là nhân vật phản diện thực sự?”