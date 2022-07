Khi các boyband huyền thoại đổ bộ Việt Nam: "Chạy show mệt nghỉ" từ Bắc tới Nam

HHT - Blue, The Moffatts, 911 và A1 - những boyband huyền thoại một thời sẽ cùng đến Việt Nam biểu diễn vào đầu tháng 8 tới đây. Gen Z dự kiến sẽ có những trải nghiệm mới mẻ cùng các thần tượng đời đầu của thế hệ 8X, 9X trong các đại tiệc âm nhạc này.

Cuộc đổ bộ của các boyband đình đám thập niên 90 - 2000 sẽ diễn ra chính trong hai ngày 6 - 7/8 tại 2 sự kiện, gồm: HAY Glamping Music Festival(Hà Nội) và Touch Your Heart - The Boys Are Back (TP. Hồ Chí Minh). Blue, The Moffatts, 911 và A1 từng là "thanh xuân một thời" của nhiều khán giả Việt. Những thần tượng đời đầu của thế hệ 8X, 9X hứa hẹn sẽ đem đến những màn trình diễn gợi nhắc lại thanh xuân và cho Gen Z những trải nghiệm nghe nhạc mới mẻ.

Để khán giả dễ hát theo và hết mình với không khí đêm nhạc, các boyband dự kiến sẽ biểu diễn các bản hit nổi bật trong sự nghiệp như: A1 với Like a Rose, Everytime, 911 - I Do, The Moffatts là If Life is So Short, Miss You Like Crazy...

Được biết, Ben Adams (A1) ban đầu không có ý định sang Việt Nam vì muốn dành thời gian cho gia đình sau đám cưới. Tuy nhiên, ba thành viên còn lại đã nói về những thú vị trong quá trình chuẩn bị tới mảnh đất hình chữ S khiến Ben phấn khích và đổi ý. Các thành viên tiết lộ nhiếp ảnh gia trong đám cưới của Ben Adams là một người Việt và Ben đã nhờ cô gợi ý những điều phải làm tới Việt Nam.

Đặc biệt, The Moffatts sẽ tới Việt Nam trước ngày diễn khoảng 1 tuần để thực hiện 4 MV được quay tại các thắng cảnh Việt nhằm quảng bá du lịch Việt Nam. Đây là lịch trình nằm trong dự án Music Travel Love của nhóm.