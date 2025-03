Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Lòng tốt luôn tạo nên điều kỳ diệu, dù là giữa bão giông

HHT - Cuộc đời bình dị mà kiên cường của Ae Sun cùng Gwan Sik đã giúp “Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt” lập nên những thành tích ngoạn mục, khó tin nhưng xứng đáng.

When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) mới chỉ phát sóng được một nửa, 8/16 tập nhưng đã nhận về những thành tích đáng gờm. Phim mở cổng Douban với điểm số 9,1, mức cao ngất ngưởng so với nhiều phim truyền hình khác cho thấy khán giả Trung Quốc đang mê mẩn câu chuyện về cuộc đời của Ae Sun và Gwan Sik.

Nhưng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt còn chinh phục khán giả khắp thế giới khi đứng Top 1 ở nền tảng Netflix tại nhiều quốc gia. Trên trang Imdb, trang web về phim ảnh lớn nhất thế giới thì phim đang được người xem chấm số điểm 9.4 và trở thành phim truyền hình Hàn Quốc có điểm cao nhất. Trước đây, Reply 1988 từng giữ kỷ lục này với con số 9.2 nhưng bây giờ, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã vượt qua dù còn chưa chiếu hết.

Dù bất ngờ vì Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt vượt qua Reply 1988 nhưng khán giả cũng thấy thành tích này xứng đáng. Chưa kể hai phim đều có điểm chung là xoay quanh thời kỳ khó khăn trong quá khứ của Hàn Quốc, khắc họa những con người ấm áp, đối đãi tử tế với nhau, luôn kiên cường bất chấp cuộc sống liên tục quẳng họ vào giông bão sóng gió.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt có kinh phí lên đến 60 tỷ won (hơn 1000 tỷ đồng) và tốn kém nhiều nhất cho xây dựng bối cảnh như phục dựng cả một làng chài cũ ở đảo Jeju. Phim còn cần rất nhiều hiệu ứng hình ảnh vì chuyện phim bắt đầu từ những năm 1960 và mọi chi tiết phải tạo được cảm giác chân thực nhất có thể.