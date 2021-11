Khi Gen Z chứng minh siêu năng lực "nhạc nào cũng nhảy": Loạt hot trend một thời "sống lại" đặc sắc

HHT - Mỗi năm mạng xã hội lại xuất hiện hàng loạt những hot trend thú vị được các bạn trẻ “lăng xê” nhiệt tình. Hãy cùng “điểm mặt” một số trend gây bão từ thời "xưa xửa xừa xưa" đang được các TikToker Gen Z tái hiện lại vô cùng đặc sắc nhé!

Trào lưu đọ độ "cute" bằng clip cover Kiyomi

Quay trở lại năm 2013, chắc chắn không thể quên được giai điệu vô cùng đáng yêu của bài hát Hàn Quốc Kiyomi. Những động tác cùng biểu cảm vô cùng dễ thương, đáng yêu của các bạn trẻ đã tạo nên trào lưu cover gây bão mạng xã hội một thời.

Không chỉ được các bạn trẻ thích thú hưởng ứng, trào lưu này còn rất “lấy lòng” những cô bạn hot girl thời bấy giờ. Đã 8 năm trôi qua nhưng khi xem clip được Gen Z thể hiện lại, ta vẫn ngỡ 2013 như chỉ mới đây thôi!

Đã từng có một thời cả Facebook tràn ngập “apple” và “pineapple”

Có lẽ đây là hai loại quả mà chỉ cần nhắc tên thôi, giai điệu bài hát Pen Pineapple sẽ tự động chạy trong đầu bạn. Bài hát của nghệ sĩ người Nhật Piko-Taro đăng tải trên YouTube chỉ dài hơn 1 phút với đoạn lyrics siêu bánh cuốn: “I have a pen, i have an apple, ah, Apple-pen!" đã gây "náo loạn" mạng xã hội hồi năm 2016.



Giai điệu vui nhộn, bắt tai cùng điệu nhảy thú vị của bài hát đã nhanh chóng làm mưa làm gió trên các nền tảng với những đoạn clip cover, những chiếc meme hài hước, hay thậm chí còn được chế lời với nhiều ngôn ngữ khác nhau và được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Pen tapping - những chiếc bút tạo ra giai điệu

Năm 2017 đi qua để lại rất nhiều trào lưu gây bão, trong đó phải kể đến Pen-tapping, hot trend đã “đốn tim” rất nhiều bạn trẻ. Pen-tapping là tên của một trò chơi mà trong đó, người chơi kết hợp sử dụng tay và những chiếc bút để gõ lên bàn tạo thành những nhịp điệu theo một đoạn beat nào đó.

Không chỉ giới hạn trong những clip thể hiện kỹ thuật, các pen-tapper Việt Nam còn thường pen-tapping với những bài hát được các bạn trẻ yêu thích. Nhờ sự thú vị của bộ môn mới mẻ này, cộng với sức hút từ những nhịp điệu ngẫu hứng vô cùng bắt tai, những đoạn clip đã nhận được nhiều sự hưởng ứng và trở thành trào lưu "gây bão" của giới trẻ.

Câu nói hot nhất 2018: Cô là ai, cháu không biết, cô đi ra đi!

Trào lưu "Cô là ai?" bắt nguồn từ một đoạn clip dài vỏn vẹn 9 giây, trong đó nhân vật chính là một bé gái tiểu học. Đang tung tăng đạp xe đi học về thì một chiếc xe máy tiến lại đùa rằng: "Đua không, đua xe với cô không?". Đáp lại lời đùa này, cô bạn nhỏ trong clip bình tĩnh hỏi "Cô là ai?", sau đó giọng nói và ánh mắt vô cùng hoảng hốt: "Cháu không biết, cô đi ra đi!".

Cách phản ứng cùng biểu cảm vô cùng đáng yêu của cô bé đã khiến người xem vô cùng thích thú, thậm chí đoạnclip còn được các dân mạng ghép vào những video hài hước. Rất nhanh chóng, câu nói “Cô là ai, cháu không biết, cô đi ra đi!" đã trở nên viral và đến tận bây giờ vẫn được nhiều người nhắc lại.

2019 - đâu đâu cũng là giai điệu “cục sì lầu ông bê lắp”

Lướt mạng xã hội năm 2019, có lẽ không dưới một lần chúng ta bắt gặp những clip với nền nhạc “cục sì lầu ông bê lắp” mà không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Thực chất, đây là một câu nói trendy được chế lại từ đoạn điệp khúc: “Don’t you know, pump it up / Don’t you know, pump it up…” trong bài Pump It Up do Danzel thể hiện.

Vài ngày sau đó, “cục xì lầu ông bê lắp” trở thành một hiện tượng và nhanh chóng "phủ sóng" trên các trang mạng xã hội. Khi đăng tải hình ảnh hay dòng trạng thái nào đó, nhiều bạn trẻ đã "theo trend" thêm câu hát này vào bài viết để thể hiện sự hài hước, dí dỏm nhằm mục đích nhận được nhiều sự tương tác hơn từ phía cộng đồng mạng.