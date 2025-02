Khi nào Hà Nội hết nồm, miền Bắc đón đợt không khí lạnh cuối cùng của tháng 2?

HHT - Trạng thái thời tiết nồm ẩm tại miền Bắc và có mưa nhỏ ở nhiều nơi, bao gồm Thủ đô Hà Nội, được dự báo sẽ khá dài. Kiểu thời tiết này sẽ chấm dứt khi có đợt không khí lạnh tiếp theo - là đợt cuối cùng của tháng 2. Vây bao giờ miền Bắc đón không khí lạnh và trời hết nồm, hết mưa ẩm? Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ giảm đến mức nào?

Đợt không khí lạnh được đề cập trong một bản tin trước đã ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày Chủ Nhật, khiến nhiều tỉnh thành, bao gồm Thủ đô Hà Nội, có trạng thái thời tiết mưa, ẩm, rét. Gió mùa Đông Bắc sẽ dần suy yếu trong tối nay, 17/2, và từ ngày mai, phần lớn miền Bắc lại chuyển sang gió Đông - Đông Nam.

Việc không khí lạnh suy yếu và trời chuyển gió khiến nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh thành miền Bắc tăng lên và độ ẩm cũng tăng, gây nồm ẩm. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi chiều nay là khoảng 19oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), còn chiều mai sẽ lên mức 22oC. Các khu vực lân cận có nhiệt độ tương tự còn vùng núi sẽ thấp hơn 4 - 5oC.

Dự báo trong gần cả tuần này, Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc vẫn nồm ẩm, nhiệt độ có thể tăng 1 - 2oC nữa.

Phải đến khoảng 22 - 23/2 (thứ Bảy - Chủ Nhật tuần này), miền Bắc mới có khả năng đón đợt không khí lạnh tiếp theo, có thể được coi là đợt không khí lạnh cuối cùng của tháng 2. Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội được dự báo là 13 - 14oC. Khi không khí lạnh mới về thì cũng gây mưa nhỏ nhưng sau đó khô ráo hơn, tình trạng nồm ẩm chấm dứt.

Đợt không khí lạnh nói trên cũng khá ngắn, có thể chỉ duy trì khoảng 2 ngày rồi suy yếu. Sau đó, trong những ngày cuối tháng 2, Hà Nội lại có gió Đông Nam, nhiệt độ tăng và trời tiếp tục nồm ẩm.