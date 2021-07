Khi nào teen TP.HCM biết điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 đợt 1?

HHT - Tại TP.HCM, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 đợt 1 đã hoàn thành cơ bản, bao gồm cả môn tự luận và trắc nghiệm.

Trao đổi với phóng viên Người Lao Động, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết việc chấm thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 đợt 1 tại TP.HCM đã xong, bao gồm cả môn tự luận và các môn trắc nghiệm.

Bên cạnh công tác chấm thi còn cần thêm nhiều công đoạn phía sau như so dò, nhập dữ liệu điểm nên đến ngày 24/7, công tác chấm thi mới hoàn thành toàn bộ và hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT sẽ tổng kết, gửi dữ liệu bài thi về Bộ GD&ĐT và công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 đến các thí sinh tại địa bàn TP.HCM.

Theo đó, nhiều giám khảo chấm thi tại TP.HCM cho biết, phổ điểm môn Ngữ Văn năm nay không có nhiều đột phá, dao động ở mức 6 - 6,5 điểm, bài thi đạt từ 7,75 điểm trở lên rất ít. Tính đến thời điểm hiện tại, điểm số cao nhất theo ghi nhận tại TP.HCM là 9,5 điểm. Tuy nhiên ở các môn khác, mức điểm khả quan hơn khi ghi nhận nhiều điểm 10.

Theo chia sẻ của ông Lê Hoài Nam, toàn thành phố còn 3.324 thí sinh sẽ dự thi đợt 2, tổ chức vào các ngày 5,6,7/8 sắp tới. Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, TP.HCM có tỷ lệ thí sinh dự thi là 97,39% (86.843 thí sinh dự thi/ tổng số 89.279 thí sinh đăng ký dự thi).

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, những thí sinh sẽ được dự thi đợt 2 phải đáp ứng các điều kiện: Đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, không bị kỷ luật trong đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT, không sử dụng quyền đặc cách tốt nghiệp THPT theo điều 37 của quy chế thi.

Thí sinh đã dự thi đợt 1 nhưng chưa hoàn thành sẽ không bắt buộc phải thi đủ 4 bài thi, mà được bảo lưu những bài đã thi, chỉ dự thi những môn chưa thi ở đợt 1. Với đối tượng thí sinh không thi đợt 1 do ảnh hưởng COVID-19 mà do việc khác cần có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó nói rõ lý do không hoàn thành các bài thi ở đợt 1.

Ánh Ngân (tổng hợp)