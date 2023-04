Khi nào thì miền Bắc chính thức bước vào mùa Hè?

HHT - Trong tháng 4 này, thời tiết vẫn là giai đoạn chuyển giao, đan xen có những đợt nóng và đợt lạnh nhưng số đợt nắng nóng sẽ nhiều lên.

Dự báo là mưa mù tại miền Bắc khả năng còn tiếp diễn hết ngày 2/4, sau đó, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên và có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ vào giữa tuần sau. Các đợt nắng nóng đang xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Nếu như trong tháng Ba, miền Bắc và miền Trung mới chỉ xảy ra có 1 đợt nắng nóng thì sang tháng Tư, số đợt nắng nóng sẽ tăng lên từ 2-3 đợt. Phạm vi nắng nóng có thể bao trùm khắp miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất dự báo từ 35-38 độ C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 39-40 độ C. Thời gian xảy ra tập trung vào khoảng nửa cuối tháng.

Ngay trong tuần tới, khoảng ngày 3/4-5/4, dự báo nắng nóng sẽ xảy ra cục bộ ở Bắc Bộ và diện rộng ở Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo xa hơn trong mùa Hè này, nắng nóng có thể sẽ gay gắt hơn mọi năm do chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục tăng dần và hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái El Nino từ tháng 7-9/2023. Do đó, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 7 đến tháng 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Nhiệt độ có thể lên tới trên 40 độ C ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, một số nơi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng núi Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Không loại trừ khả năng xuất hiện các giá trị nhiệt độ cao vượt lịch sử.