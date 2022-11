Khi những kịch gia tuổi teen bước lên sân khấu lớn, tình yêu nghệ thuật được lan tỏa

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên, giúp chia sẻ gánh nặng kinh tế với giá đình không may có con em ốm đau, bệnh tật. Để hiểu rõ hơn về chính sách BHYT học sinh, sinh viên, bà Phan Thị Mai, Trưởng Phòng quản lý thu (BHXH TP.HCM) đã có những giải đáp thắc mắc của bạn đọc về chính sách an sinh này.