Khi phụ huynh diện đồ theo style của con cái: Thần thái đỉnh cao "chặt đẹp" Gen Z!

HHT - Gọi phụ huynh là những chiếc ghế, vì thần thái của họ đỉnh không phải bàn!

Gần đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một trend mới thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Trend này có tên gọi là "Turning my mom/dad into me", có nhân vật chính là những ông bố bà mẹ của Gen Z. Những người tham gia sẽ thay đổi phong cách ăn mặc, "biến hình" từ những bộ quần áo họ mặc thường ngày thành những bộ cánh mà con cái của họ hay diện.

Trong những giây đầu, các vị phụ huynh xuất hiện với phong cách giản dị đời thường trên nền nhạc “I Wish” của Skee-Lo. Sau đó họ bước vào phòng và quay lại với một bộ cánh hoàn toàn mới - dựa trên style của con cái. Có thể thấy rằng, dù đã ngoài 40, các ông bố bà mẹ vẫn "cân" được mọi trang phục của giới trẻ, thậm chí nhiều người còn "chặt chém" với thần thái vô cùng "chanh sả".

Những clip này là minh chứng cho việc tuổi tác chỉ là một con số, thần thái và gu ăn mặc mới chính là yếu tố quyết định. Rất nhiều bạn trẻ bình luận rằng không thể tin nổi với màn "ú òa" vô cùng "chất chơi" lại rất đáng yêu này. Một số bạn thậm chí còn được truyền cảm hứng và không ngần ngại tuyên bố rằng khi lớn lên, họ vẫn ăn mặc như thế hệ của họ bây giờ, bởi vì các ông bố bà mẹ đã chứng minh điều đó là xứng đáng.