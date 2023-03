Khi ta 25: Kịch bản lỏng lẻo, diễn xuất nhạt nhòa, Lê Dương Bảo Lâm là điểm sáng

HHT - Dù hội tụ các yếu tố hài hước - lãng mạn - kịch tính và thậm chí trending để thu hút khán giả trẻ, nhưng "Khi Ta 25" lại là một phim điện ảnh "chưa tới" và "chưa đủ" của đạo diễn Luk Vân.

Khi Ta 25 có cách đặt vấn đề dễ hiểu: Nữ quản lý ngôi sao Tuệ Lâm (Midu) dành toàn bộ tâm huyết cho nhóm nhạc The Air nhưng không được ra mắt vì gặp biến cố. Từ đây, cô quyết tâm tìm lại hào quang cho The Air, nỗ lực đưa nhóm trở lại ngành giải trí.

Hành trình chinh phục ước mơ "from zero to hero" của The Air, với những đấu đá khắc nghiệt của showbiz cùng câu chuyện tình cảm giữa Midu - Lê Dương Bảo Lâm là "trục" chính của phim. Thế nhưng, việc đo lường thị hiếu chưa chuẩn xác, cách kể chuyện không mới khiến Khi Ta 25 "ngụp lặn" trong một cốt truyện đơn điệu, thiếu bất ngờ.

Câu chuyện ôm đồm, nhân vật chính mờ nhạt

Khi Ta 25 gặp một vấn đề thường thấy ở phim Việt - "tham" nhân vật. Bối cảnh chính của phim và tuyến nhân vật chủ đạo đã được xác định ngay từ đầu, thế nhưng thời lượng phim phần lớn lại xoay quanh những nhân vật phụ: Mẹ con nhà dì nhân vật chính, nữ bầu show hội chợ, các thành viên "tạm bợ" tham gia buổi casting cùng nhân vật chính, fan girl lâu năm của The Air...

Tất nhiên, dàn cameo xuất hiện sẽ có vai trò "quăng miếng" hoặc dẫn dắt một phần đường dây câu chuyện. Nhưng việc đặt ra những cầu nối mà không có một "chiếc cầu" nào dẫn đến nơi lại vô tình tạo ra nhiều thế khó.

Bên cạnh đó, kịch bản phim cũng tồn tại nhiều "sạn". Việc giám đốc công ty giải trí giải quyết khủng hoảng chỉ bằng thông báo tai nạn ngoài ý muốn, công bố nhóm tan rã - mà không gặp bất kỳ phản ứng nào từ dư luận - khiến phim thiếu tính thực tế.

Những chi tiết vô lý như nhân vật của Lê Dương Bảo Lâm phát hiện điều bất thường ở hậu trường chụp ảnh nhưng vẫn để điều đó xảy ra. The Air bị nhóm nhạc đối thủ hãm hại bằng cách ăn cắp chất xám nhưng boyband kia lại chưa từng trình diễn ca khúc đó khiến khán giả "chưng hửng".

Khai thác chủ đề về boyband, Khi Ta 25 thiếu những cảnh quay đặc trưng của đề tài này: Luyện tập vất vả, day dứt khi phải tạm dừng đam mê, gánh nặng cơm áo gạo tiền, áp lực "phải nổi tiếng"... Bộ phim chỉ "lướt" qua The Air, làm cho sợi dây kết nối giữa thông điệp của biên kịch, đạo diễn và sự thấu cảm của khán giả đứt gãy.

Diễn xuất không đồng đều, Lê Dương Bảo Lâm là điểm sáng

Diễn xuất của dàn diễn viên là một điểm trừ lớn của Khi Ta 25. Ngoại trừ Lãnh Thanh, những thành viên của The Air đều là những người tân binh chưa có kinh nghiệm diễn xuất trên màn ảnh rộng. Do đó, Khi Ta 25 khiến khán giả bối rối vì tuyến nhân vật chính sơ hở là... khóc, nhăn nhó, oán giận dù điểm cảm xúc chưa tới và dàn diễn viên chưa đủ cứng để cuốn người xem đi theo câu chuyện của mình.

Với vai trò của một quản lý nghệ sĩ, Midu chưa thể hiện được sự quyết đoán, thậm chí "điên rồ" mà một nữ "cường nhân" cần có. Khán giả xem phim với tâm thế đang xem Midu, chứ không phải dõi theo hành trình chinh phục ước mơ của Tuệ Lâm.

Những phân đoạn "tấu hài" và đấu khẩu của Lê Dương Bảo Lâm trở thành điểm sáng hiếm hoi của phim. Đoạn nhạc đánh thức The Air viral trên khắp các nền tảng MXH, lối nói chuyện duyên dáng khi đối đầu với tình địch giúp nhân vật của Dương Lâm tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.

Song song đó, Lê Dương Bảo Lâm vẫn có nhiều phân cảnh thể hiện nội tâm. Thế nhưng vì kịch bản thiếu liên kết, nhịp phim hụt nên những đoạn độc thoại đưa bộ phim rơi vào trạng thái kể lể, không có những khoảng lặng đủ sâu để người xem có thể tự đúc kết cảm quan riêng.

Bên cạnh đó, chất lượng hình ảnh của Khi Ta 25 có phần "lép vế" so với những bộ phim điện ảnh chiếu cùng thời điểm. Màu phim mang hơi hướng vintage nhưng thiếu điểm nhấn, khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến những web-drama nổi đình đám cách đây... 10 năm của đạo diễn Luk Vân.

Khi Ta 25 sẽ là một bộ phim giải quyết được bài toán về thị hiếu khi sở hữu các yếu tố thị trường như: Nhan sắc, các miếng hài đại chúng, câu chuyện chinh phục ước mơ của người trẻ. Thế nhưng, lại thiếu đi các "đặc điểm nhận dạng" cơ bản nhất của một bộ phim điện ảnh: Thông điệp liền mạch, hình ảnh chỉn chu, kịch bản gọn ghẽ, nhân vật vừa vặn.