Khó Dỗ Dành: Cặp phụ Trương Miểu Di - Hạo Sâm đáng yêu nhưng nhạt, lê thê

HHT - Bản truyền hình của "Khó Dỗ Dành" làm sâu nhiều tình tiết hơn so với nguyên tác, điển hình như tuyến tình cảm, gia đình của cặp phụ Tô Hạo An - Chung Tư Kiều. Điểm nhìn và câu chuyện của phim đa dạng hơn, nhưng lại tạo khuyết điểm - khiến khán giả hơi mệt vì nhịp phim bị loãng.

Ở tiểu thuyết gốc, câu chuyện của Tô Hạo An (Trần Hạo Sâm) và Chung Tư Kiều (Trương Miểu Di) không được đề cập nhiều. Nhưng lên phim, biên kịch và đạo diễn đã tăng đất diễn cho cả hai, đào sâu hơn, định hướng rõ tuyến tình cảm và cho cả hai một cái kết đẹp. Kịch bản cũng bổ sung khúc mắc của Tô Hạo An với gia đình, lồng ghép chuyện tình lão niên của ông bà nội anh.

Khoảng 10 tập đầu không khí vẫn dễ chịu. Khai thác tuyến phụ để tăng thông điệp, điểm nhìn cho khán giả. Nhân vật phụ mang câu chuyện riêng, tính cách rõ ràng, không đem lại cảm giác thêm vào cho có. Nếu vẫn giữ thời lượng phim hiện tại mà thiếu đi câu chuyện của các nhân vật phụ, tuyến chính sẽ bị kéo dài chậm chạp, mệt mỏi hơn.

Nhưng ở nửa chặng cuối của Khó Dỗ Dành, nhiều khán giả dần cảm thấy không thoải mái khi thời lượng của dàn phụ tăng lên, choán gần nửa tập. Chuyện tình của Tô Hạo An và Chung Tư Kiều dễ thương, chữa lành nhưng lại kém thú vị, đi theo một loạt "công thức cặp đôi" của dòng phim ngôn tình, thần tượng cũ: Thiếu gia ăn chơi do thiếu thốn tình cảm và Lọ Lem tới chữa lành, giả làm người yêu bị phát hiện, xảy ra chuyện khi say, bên nữ là người hàn gắn quan hệ bạn trai với gia đình, lẫn gỡ rối hiểu lầm...

Đặt cạnh "phản ứng hóa học" ngày một "dịu keo" của cặp chính Ôn Dĩ Phàm (Chương Nhược Nam) - Tang Diên (Bạch Kính Đình), love-line của Tô Hạo An và Chung Tư Kiều lại càng nhạt nhòa. Thêm nữa, việc mở rộng tình tiết ông nội của Hạo An bị bệnh, giấu mọi người, chú cún mất... mà thiếu đi liên kết với mạch chính cũng làm khán giả chỉ muốn "tua nhanh", cho rằng đoàn phim đang kéo dài thời lượng không cần thiết.

Một số bình luận của khán giả:

"Thêm đất diễn thì ít nhất cũng phải liên quan đến tuyến chính chứ. Gần đây mới nhận ra bỏ qua tuyến nam nữ phụ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mạch phim, hoàn toàn có thể tách ra làm một bộ phim riêng biệt".

"Mạch phim đã chậm rồi còn thêm thời lượng nhân vật phụ quá nhiều, ngồi tâm sự không cần thiết, nản."

"Tuyến phụ cũng đáng iu nhưng hơi dài thiệt, cắt bớt khoảng 5 - 7 phút mấy chỗ lê thê đi thì ổn hơn."

"Thời lượng thì không quá nhiều nhưng câu chuyện về tuyến phụ nó hơi nhạt thôi, với căn bản là cặp chính lại quá hay, chemistry quá tốt, 1 tập coi nó không đã, mọi người muốn xem Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm nhiều hơn, kiểu ưu ái đặc biệt hơn nên chỉ muốn ngắm 2 người thôi nên sẽ gây khó chịu."

"Cặp phụ thì cũng được nhưng mà tự nhiên thêm cả tình cảm của ông bà thì hơi ba chấm."