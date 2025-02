Khó Dỗ Dành tập 17, 18, 19: Ôn Dĩ Phàm tỏ tình có Tang Diên đáp lại

HHT - Ngày 28/2, Học viện An ninh nhân dân công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025, năm nay chỉ tiêu tăng dành cho ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tổng 150 sinh viên. 290 chỉ tiêu còn lại, Học viện tuyển cho nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, như năm ngoái.