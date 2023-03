Khóa Học Yêu Cấp Tốc: Cư dân mạng tức giận vì "trùm cuối" có cái kết lãng xẹt

HHT - Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và không hài lòng khi biên kịch để cho Ji Dong Hui/ Jeong Seong Hyeon tự sát ngay trước mặt Choi Chi Yeol. Người xem cho rằng không thể coi đây là một kết thúc có hậu và thỏa đáng bởi Ji Dong Hui không tỏ ra hối lỗi hay chịu bất kỳ sự trừng phạt nào dù phạm tội.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Ở tập 15 của Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Crash Course In Romance), thân phận thật sự của trợ lý Ji Dong Hui (Shin Jae Ha) đã bị Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) cũng như phía cảnh sát phát hiện. Sau khi nghe tin Hae E có dấu hiệu tỉnh lại, Ji Dong Hui đã đến bệnh viện nhằm sát hại cô, nhưng bị Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon) và Choi Chi Yeol ngăn cản.

Ji Dong Hui hay chính là Jeong Seong Hyeon (em trai của nữ sinh đã mất, học trò cũ của thầy giáo Choi - Jeong Su Hyeon) cố trốn chạy. Nhưng cuối cùng, anh đã chạy lên tầng thượng và tự sát.

Dù Choi Chi Yeol đã cố gắng khuyên giải để Ji Dong Hui đi đầu thú, nhưng trợ lý Ji vẫn một mực tin rằng những hành vi anh làm là để bảo vệ thầy giáo Choi - người lớn duy nhất mà anh và chị gái tin tưởng.

Nhiều khán giả không hài lòng với kết thúc của "trùm cuối" Ji Dong Hui. Bởi anh tự sát mà không mảy may hối hận hay ý thức được hành vi của bản thân là sai trái. "Tập vừa rồi của Khóa Học Yêu Cấp Tốc sao vậy, anh ta còn chẳng có dấu hiệu hối lỗi nào sau khi sát hại từng đó mạng người và động vật. Để anh ta ra đi bằng cách tự sát? Còn trước mặt thầy Choi? Đúng là hài hước thật đấy", một người dùng trên Twitter bức xúc.

Trên diễn đàn theqoo, Knet cũng bức xúc khi biên kịch và đạo diễn để cảnh sát trở thành người thừa. Ji Dong Hui nên bị bắt và chịu sự trừng phạt của pháp luật thay vì "nhận cơm hộp" ở tập gần cuối một cách lãng xẹt.

"Chẳng thể tin nổi là anh ấy tự tử mà không cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm. Chẳng lẽ biên kịch nghĩ đó là chính nghĩa? Tại sao lại không thể kết thúc bằng việc trợ lý Ji bị bắt?"

"Tôi bật cười khi tới cảnh tượng đó, không phải vì nó vui mà vì nó vô lý. Tôi cứ nghĩ chắc rằng có một âm mưu gì đó chứ tình tiết thế này không thể xảy ra được, cho đến khi cảnh sát dùng mảnh khăn trắng phủ lên cơ thể của trợ lý Ji."

Suốt hành trình của Khóa Học Yêu Cấp Tốc đều làm tốt và chiều lòng khán giả bằng những chi tiết gần gũi. Những plot twist liên quan đến Ji Dong Hui từng là chi tiết khiến người xem chờ đời và thích thú. Tuy nhiên, cách xử lý thiếu tinh tế, nhanh và hụt hẫng của biên kịch đã khiến kết thúc của trợ lý Ji trở thành "hạt sạn" phá hỏng chặng cuối của phim.