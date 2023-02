“Khóa Học Yêu Cấp Tốc” tập 10: Tình yêu và án mạng đẩy rating phim cao nhất kể từ lúc chiếu

HHT - Rating tập 10 “Khóa Học Yêu Cấp Tốc” (Crash Course in Romance) đạt 13,5%, cao nhất kể từ đầu phim đến nay. Tập phim mang đến nhiều tình tiết cao trào, hấp dẫn, dù là “tình yêu” hay “án mạng” thì đều có bước nhảy vọt.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cuối tập 9 Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Crash Course in Romance), “thầy giáo ngôi sao” Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) đã thổ lộ tình cảm một cách khá gián tiếp với “bà chủ món phụ” Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon). Trong buổi giao lưu tư vấn trước kì thi đại học, khi nghe Nam Haeng Seon bị nói xấu là người cố tình dụ dỗ mình, Choi Chi Yeol đã lên tiếng bênh vực: “Cô ấy chỉ xem tôi là một thầy giáo, còn tôi đơn phương thích cô ấy”.

Nam Haeng Seon cũng có mặt trong buổi giao lưu tư vấn đó và cũng đã nghe thấy những gì cần nghe, nhưng chưa tin đó là sự thật. Lòng đầy thắc mắc, nhưng không thể hỏi ra ngô ra khoai Choi Chi Yeol trước bao nhiêu người, Nam Haeng Seon chỉ có thể đợi sau đó hẹn anh đến… phòng karaoke. Không phủ nhận, không tìm cách hợp lý hóa, Choi Chi Yeol thẳng thắn thú nhận trước Nam Haeng Seon rằng mình thích cô.

Một lời thú nhận tình cảm làm rúng động giới dạy học thêm. Tất cả mọi người, kể cả Choi Chi Yeol, đều nghĩ Nam Haeng Seon là người đã có gia đình và chồng cô đang làm việc ở nước ngoài, vì thế chuyện tình cảm này thật là một bê bối không thể nào chấp nhận được. Mũi dùi dư luận quay sang tấn công Choi Chi Yeol, khiến anh mất hết tình cảm và niềm tin của phụ huynh lẫn học sinh. Học viện cũng liền tìm một thầy giáo mới thay thế anh.

Dù có vẻ như đang đánh mất mọi thứ mình đã gầy dựng, Choi Chi Yeol dần tìm lại được những điều quý giá khác. Đầu tiên là bạn bè, người bạn từng hiểu lầm và cạch mặt anh nay lại tới rủ anh đi giải sầu. Choi Chi Yeol quá chén, nhưng người bạn lại không biết nhà, nên gọi điện nhờ em trai Nam Haeng Seon đưa anh về. Fanboy lo lắng sợ idol bị ốm, hốt hoảng gọi cho chị gái, chị gái nghe xong cũng hốt hoảng qua nhà chăm sóc.

Trong cơn say, Choi Chi Yeol nhìn thấy Nam Haeng Seon đứng trước mặt và nghĩ mình nằm mơ. Ngoài đời không thể vượt qua ranh giới thì trong mơ “quẩy” thôi. Nụ hôn đầu giữa “thầy giáo ngôi sao” và “bà chủ món phụ” đã diễn ra như thế.

“Giấc mơ” này quá chân thực, khiến Choi Chi Yeol sau khi thức giấc càng thêm sầu não. Thế là anh lặn một hơi, mất tích, khiến mọi người lo sốt vó. Khi Nam Haeng Seon tìm được anh, anh đã kể về mối nhân duyên kỳ diệu giữa họ, rằng khi còn là sinh viên anh đã được mẹ cô chăm lo cho mỗi bữa ăn. Để mình có thể quên đi đoạn tình cảm này, Choi Chi Yeol nói dối với cô rằng là anh đã ngộ nhận giữa lòng biết ơn và tình yêu.

Những lời đó không làm Nam Haeng Seon cảm thấy nhẹ nhõm, mà trái lại còn làm cô đau khổ. Cô nhận ra mình cũng có tình cảm với Choi Chi Yeol, nhưng dường như anh đã quên được cô, hoặc chưa từng thực sự thích cô. Dù biết rằng có lẽ như thế là tốt nhất, nhưng Nam Haeng Seon vẫn thấy đau lòng, đến mức bật khóc ngay trước cửa quán ăn.

Cô bé Nam Hae E (Roh Yoon Seo) chứng kiến tất cả. Cô thấy người thầy tận tâm chỉ dạy mình buồn bã, bị người khác hiểu lầm và mắng chửi. Cô thấy người dì đã chăm sóc và yêu thương cô hơn cả mẹ ruột, lần đầu biết rung động nhưng lại không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng. Chính vì thế, cô quyết định sẽ kể ra sự thật, bất chấp việc mình có thể bị bạn bè dị nghị, xa lánh vì là trẻ mồ côi.

Ngay lúc Nam Hae E đến nhà Choi Chi Yeol, kẻ livestream nhiều chuyện có biệt danh Gã Biết Tuốt cũng đang ở đó chất vấn Choi Chi Yeol. Gã Biết Tuốt hỏi Choi Chi Yeol cảm thấy thế nào khi là trung tâm của vụ bê bối ngoại tình và đánh mất tất cả. “Vị cứu tinh” Nam Hae E xuất hiện, một lời chấn động: “Đó không phải là bê bối. Đó là tình yêu”.

Tập 10 Khóa Học Yêu Cấp Tốc cũng đánh dấu cao trào kịch tính nhất từ đầu phim đến nay, khi xuất hiện một vụ án mạng. Thầy giáo dạy Toán chung trung tâm với Choi Chi Yeol - Jin I Sang sau khi bị tấn công bằng bi sắt (ở tập 8) nay đã được tìm thấy xác.

Biết crush vẫn còn độc thân, không còn rào cản nào, dường như những ngày sắp tới sẽ là “cuộc đời nở hoa” với Choi Chi Yeol. Nhưng “bóng ma bi sắt” đang càng lúc càng lan rộng, báo hiệu giông bão lớn hơn sắp đổ bộ. Khóa Học Yêu Cấp Tốc tập 11 sẽ gặp lại khán giả sau một tuần nữa, vào thứ Bảy 18/2/2023.