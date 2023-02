“Khóa Học Yêu Cấp Tốc” tập 9: Vỡ òa trước lời thú nhận tình cảm của Jung Kyung Ho

HHT - Chưa biết nữ chính Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon) có vỡ òa trước lời thú nhận tình cảm của “thầy giáo nghìn tỷ” Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) hay không, nhưng khán giả thì có!

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tiếp nối từ tập 8 của tuần trước, tập 9 Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Crash Course in Romance) lên sóng ngày 11/2 bắt đầu ngay trước cửa nhà nữ chính Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon). Tại đây, cô và “thầy giáo nghìn tỷ” Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) bị các bà mẹ có con theo học Lớp Toàn Diện phục kích và bao vây. Họ đằng đằng sát khí muốn truy đến cùng việc thầy Choi Chi Yeol “dám” dạy gia sư riêng cho một mình cô bé Nam Hae E (Roh Yoon Seo).

Đối mặt với hội-gà-mái-mẹ giận dữ, cả Choi Chi Yeol và Nam Haeng Seon đều ra sức bảo vệ đối phương. Thầy Choi Chi Yeol tỉnh rụi chỉ ra rằng mình dạy trong thời gian cá nhân, không lấy học phí, tài liệu học là do bản thân tự soạn và nắm bản quyền, vì thế việc làm gia sư cho Nam Hae E không vi phạm bất cứ luật nào. Còn Nam Haeng Seon sốt ruột phân trần rằng chính mình đã năn nỉ Choi Chi Yeol dạy cho con gái học.

Hai nhân vật chính bảo vệ nhau, các bà mẹ thì bảo vệ sự ngang ngược của mình. Không có chứng cứ việc dạy gia sư là phạm luật, họ chơi chiêu đòi tẩy chay Choi Chi Yeol, “thầy giáo nghìn tỷ” liền đáp trả bằng việc rút khỏi Lớp Toàn Diện. Lửa giận sôi sùng sục, mẹ của Su A (bạn cùng lớp với Nam Hae E) liền bới móc khắp nơi, biết được Nam Haeng Seon đến nhà Choi Chi Yeol mỗi ngày thì mừng như đào được kim cương.

Người ta đến giao cơm nhưng dưới tài năng bịa chuyện của mẹ Su A, Nam Haeng Seon đã trở thành “người mẹ bán thân”, quyến rũ “thầy giáo ngôi sao” để con được học riêng. Vẫn đinh ninh chồng của Nam Haeng Seon đang kinh doanh ở nước ngoài như lời đồn, mẹ của Su A còn tỏ vẻ lo lắng rằng “người chồng vô hình” này sẽ rất sốc nếu biết vợ mình ngoại tình.

Tin đồn thất thiệt này đã mang lại sóng gió cho Choi Chi Yeol lẫn Nam Haeng Seon và những người thân yêu xung quanh họ. Nhưng trải qua hoạn nạn mới hiểu rõ chân tình, nhờ sóng gió này mà Choi Chi Yeol nhận ra được cảm xúc thật sự của trái tim mình. Anh nhận ra rằng trước các tin đồn thị phi, anh không hề lo lắng cho uy tín hay hình ảnh của mình, mà chỉ lo lắng Nam Haeng Seon sẽ bị tổn thương. Anh cũng nhận ra rằng mình thích Nam Haeng Seon.

Khán giả biết Nam Haeng Seon không hề có người chồng nào ở Philippines, nhưng Choi Chi Yeol thì không. Vì thế, ngay khi vừa nhận ra tình cảm của mình, Choi Chi Yeol quyết định… rời xa crush. Có lẽ “thầy giáo nghìn tỷ” cảm thấy mình đang đến gần ranh giới phạm phải một mối tình sai trái, “trái cấm” này không thể ăn được, nên buông tay sớm sẽ bớt đau khổ. Choi Chi Yeol quyết định không làm gia sư, cũng không đến quán ăn của Nam Haeng Seon nữa.

Nhưng thần Cupid đã se duyên thì dù hai nhân vật chính đã quyết định thôi mình xa nhau từ đây, định mệnh vẫn có cách kéo họ lại gần. Nam Haeng Seon trong lúc tìm chỗ học mới cho con đã đến tham gia một chương trình giao lưu tư vấn, lúc đến nơi cô mới biết khách mời chính là Choi Chi Yeol. Những người mẹ có mặt trong buổi tư vấn bàn tán về tin đồn, rồi bình phẩm khó nghe rằng Nam Haeng Seon đã mồi chài Choi Chi Yeol vì anh là người giàu có, có địa vị.

Choi Chi Yeol đã ngắt lời người phụ nữ kia, bênh vực crush, nói rằng người đề xuất dạy kèm chính là anh. Rồi anh nhìn thẳng vào Nam Haeng Seon, nhưng không nói gì về dạy kèm nữa, mà nói những lời ngọt như mật xứng đáng ghi vào sách mẫu cẩm nang thổ lộ tình cảm: “Cô ấy chỉ xem tôi là một thầy giáo, còn tôi đơn phương thích cô ấy. Vì cô ấy là người phụ nữ quá giỏi giang, tử tế, và luôn tỏa sáng rực rỡ, hơn hẳn một kẻ như tôi. Tôi đã đơn phương thích cô ấy.”

Nam Haeng Seon phản ứng thế nào trước lời thổ lộ này? Liệu tình cảm của Choi Chi Yeol chỉ là đơn phương? Khi nào “thầy giáo nghìn tỷ” sẽ biết được crush của mình hoàn toàn độc thân vui tính? Hãy đón đợi diễn biến tiếp theo trong tập 10 Khóa Học Yêu Cấp Tốc, phát sóng tối Chủ nhật 12/2/2023.