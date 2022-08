Khoảnh khắc nổi bật nhất VMAs 2022: Taylor Swift, Nicki Minaj nhẹ nhàng “giật” toàn bộ spotlight

HHT - Lễ trao giải MTV Music Awards 2022 chính thức diễn ra vào sáng thứ Hai ngày 29/8. Dưới đây là những khoảnh khắc nổi bật nhất mùa giải năm nay.

Taylor Swift bất ngờ xuất hiện mà không hề thông báo trước. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1989 nhẹ nhàng "ăn điểm" trước các nghệ sĩ khác khi diện bộ trang phục được cho là gần giống với một phân cảnh trong MV Look What You Made Me Do.

Ca khúc All Too Well (Ten Minute Version) mang về cho cô nàng 3 cúp Moon-man, trong đó có giải thưởng quan trọng nhất là Video Of The Year. Đồng thời khi phát biểu nhận giải, cô cũng “đánh úp” người hâm mộ khi thông báo album phòng thu hoàn toàn mới toanh mang tên Midnights sẽ được phát hành vào ngày 21/10 sắp tới.

BLACKPINK thu hút sự chú ý của tất cả khán giả khi trình diễn ca khúc Pink Venom. Trước đó, Taylor Swift cũng đã đăng tải một clip TikTok sử dụng ca khúc này cho nhạc nền.

Đặc biệt, Lisa đã xuất sắc giành được giải thưởng Best K-Pop, trở thành nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên chạm tay đến cúp bạc Moon-man. Trong lúc phát biểu, cô không khỏi xúc động khi thấy 3 thành viên còn lại đều rất vui mừng và tự hào về mình.

Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả ấn tượng là bài phát biểu của Lizzo cho hạng mục Video For Good. Cô mở đầu bài phát biểu rằng: "Những ai đang nói xiên nói xỏ đằng sau tôi với báo chí..." khiến cho nhiều người gợi nhớ về màn chặt chém của Nicki Minaj dành cho Miley Cyrus tại VMAs 2015. Tuy nhiên lần này Lizzo không muốn chỉ thẳng tên ai mà ngược lại chỉ đơn giản khẳng định "Tôi thắng giải rồi này".

"Queen of Rap" Nicki Minaj có vai trò dẫn dắt vô cùng to lớn trong đêm trao giải. Cô cũng khiến cho sân khấu trở nên náo nhiệt khi thể hiện lại các ca khúc cực kỳ đình đám như Moment for Life, Superbase, Anaconda và gần đây nhất là bản hit đứng đầu BXH Billboard Hot 100 Super Freaky Girl.

Trong bài phát biểu nhận giải, cô cảm ơn các nhạc sĩ đồng nghiệp như Kanye, Beyoncé, Madonna, Mariah Carey và Drake. Sau đó, cô bày tỏ lòng kính trọng với hai nghệ sĩ quá cố Jackson và Whitney Houston: “Tôi ước rằng Whitney Houston và Michael Jackson đã ở đây. Ước gì mọi người có thể đồng cảm với những gì họ đã trải qua. Tôi mong mọi người hãy coi trọng sức khỏe tinh thần của mình”.