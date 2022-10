Không cần IELTS, nữ sinh Ngoại giao vẫn "du hí" trời Âu nhờ săn được học bổng toàn phần tại Ba Lan

HHT - Soi "in tư" cô bạn sinh viên tài năng của Học viện Ngoại giao Trần Bích Ngọc xem đỉnh cỡ nào mà ẵm trọn học bổng toàn phần của Chính phủ Ba Lan mà chẳng cần IELTS!

Thông thường, để có cơ hội học tập tại nước ngoài, các teen không những phải có profile "khủng" mà còn phải sở hữu chứng chỉ tiếng Anh với số điểm "trong mơ". Thế nhưng, Trần Bích Ngọc (sinh viên năm 2 ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao) vẫn có thể "ẵm trọn" học bổng Hiệp định Ba Lan dù không hề sở hữu IELTS hay SAT.

Một vài thành tích "nghệ cả củ" của Bích Ngọc: - Điểm trung bình học tập: 3.73/4.0 - Thủ khoa kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 tỉnh Vĩnh Phúc. - MC tại DAV The Broadcaster - Học viện Ngoại giao - Thực tập sinh tại Vụ Thi đua Khen thưởng - Truyền thống Ngoại giao, Bộ Ngoại giao (12/2021 - 3/2022). - Thực tập sinh tại Vietnam Airlines. - Sáng tạo nội dung tại fanpage Bí Ngô nói. - Chủ nhiệm CLB tiếng Anh trường THPT Trần Phú (2019 - 2021).

Được biết, học bổng của Bích Ngọc bao gồm tài trợ học phí, bảo hiểm, chi phí ăn ở trong quá trình học tập. Sắp tới, nữ sinh sẽ theo học ngành Truyền thông của Đại học Silesia (Top 5 Đại học ở Ba Lan theo xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education).

Sự phù hợp là chìa khóa cho mọi mục tiêu và dự định

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Bích Ngọc tâm sự đã ước mơ đi du học từ năm lớp 8 và chậm nhất là tốt nghiệp phổ thông sẽ đi. Nhưng vào thời điểm mọi thứ chưa sẵn sàng, cô bạn đã phải tạm gác ước mơ du học và rẽ hướng khác phù hợp với bản thân hơn.

"Với mình, sự phù hợp là chìa khóa cho mọi mục tiêu và dự định. Ba Lan phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ ngoại ngữ của mình. Đất nước này còn là một thành viên của Liên minh Châu Âu, nên mình có cơ hội cải thiện khả năng giao tiếp khi được học tập trong môi trường quốc tế. Hơn nữa, mình còn được biết thêm một ngôn ngữ mới là tiếng Ba Lan."

Từng là chủ nhiệm của CLB tiếng Anh, nhưng cô bạn Gen Z này lại không lựa chọn thi IELTS để "tô điểm" profile. Bích Ngọc chia sẻ: "Khi mình đã chọn Ba Lan làm điểm đến cho hành trình học tập, mình sẽ ưu tiên tiếng Ba Lan trước. Còn IELTS mình muốn thi vào thời điểm thích hợp hơn, có thể là năm 4 đại học, để phù hợp với mục tiêu của mình khi đó nữa."

Luôn dám thử và bước ra khỏi vùng an toàn

Khi bước vào cánh cổng đại học, với tính cách năng động, hướng ngoại, Bích Ngọc nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống mới, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, xã hội. Đặc biệt, cô nàng đã đi thực tập ngay từ năm nhất.

Đâu là bí quyết để Bích Ngọc có cơ hội thực tập tại Bộ Ngoại giao và hãng hàng không Vietnam Airlines?

Mình không có bí kíp cụ thể nào để đạt được những cơ hội như vậy. Mình chỉ đăng ký hồ sơ, nộp cho nhà trường. Mình luôn dám thử, dám đăng ký, chứ mình không nghĩ quá nhiều đến kết quả. Mình cứ rải đơn, rồi thấy cơ hội phù hợp với mình. Có đôi khi mình muốn phá vỡ vùng an toàn, tham gia nhiều một chút, và chắc là do may mắn nên mình đã được chọn. Bản thân mình là một người năng động, luôn muốn thử, khám phá và kết hợp với sự cố gắng, đó là 3 yếu tố giúp mình đạt được những thành tựu nho nhỏ vừa rồi.

Tự đánh giá về hồ sơ của bản thân mình, bạn sẽ cho bao nhiêu điểm? Có yếu tố đặc biệt nào khiến hồ sơ của bạn được đánh giá cao?

Mình chỉ cho bộ hồ sơ 5/10 điểm, có thể đậu, có thể trượt. Mình nghĩ là điều khiến mình giành được suất học bổng này là mình dám thành thật với bản thân, dám thể hiện, khiêm tốn thể hiện những cái mình đã có và không quên tô đậm điểm mạnh.

Một vài lời khuyên nhỏ của Bích Ngọc dành cho các "hậu bối"?

Sự phù hợp là yếu tố hàng đầu. Đừng nên chỉ vì độ "hot", chi phí của học bổng mà bỏ quên suy nghĩ, sự yêu thích của bản thân.

Ngoài ra, trước khi viết bài luận, các bạn phải hiểu rõ điểm mạnh, yếu của bản thân và thể hiện một cách lịch sự, chân thành và khiêm tốn. Cần tập trung vào kỹ năng, thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa của bản thân. Không nên quá khiêm tốn, cũng không quá khoe khoang, hãy giữ mọi thứ ở mức trung bình. Vì bài luận này được gửi bên Việt Nam đầu tiên mà văn hóa người Việt có sự khiêm tốn, không yêu thích quá nhiều sự đột phá.

Từ trải nghiệm của bản thân, Bích Ngọc nhắn nhủ: "Khi đã hiểu rõ lựa chọn của bản thân, thì hãy thật tự tin, cố gắng hết mình, tin rằng là khi bạn muốn làm một điều gì đó, thì cả vũ trụ sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó."