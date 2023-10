Không chỉ Ngô Thanh Vân, bom tấn A.I. của Disney còn có diễn viên gốc Việt này!

HHT - Tác phẩm "The Creator" của Disney nhận được sự yêu thích của khán giả toàn cầu nhờ câu chuyện thú vị về cuộc chiến giữa loài người và A.I. Trong phim, đa phần khán giả Việt biết đến sự tham gia của Ngô Thanh Vân, nhưng còn có sự góp mặt của một nữ diễn viên gốc Việt nữa mà không phải ai cũng nhận ra.

Được đầu tư với kinh phí 80 triệu đôla (1,9 nghìn tỷ VND), The Creator (tựa Việt: Kẻ Kiến Tạo) đã và đang trở thành một cơn sốt trong dòng phim khoa học viễn tưởng. Phim lấy bối cảnh tương lai, kể về cuộc chiến giữa con người và trí tuệ nhân tạo. The Creator quy tụ dàn sao lớn từ Hollywood như John David Washington, Gemma Chan,...

Trong phim, Ngô Thanh Vân hóa thân thành người máy Kami, trợ lý của một đặc vụ người Mỹ. "Đả nữ" gây ấn tượng bởi lối diễn tự nhiên, thêm thoại tiếng Việt vào phim và tạo hình robot mới lạ.

Bên cạnh Ngô Thanh Vân, một số khán giả đã tinh ý khi phát hiện ra phim còn có sự tham gia của một nữ diễn viên gốc Việt khác, đó là Leanna Chea.

Leanna Chea là một diễn viên Pháp, mang hai dòng máu Việt và Campuchia. Trong The Creator, Leanna vào vai chỉ huy Daw, là một người thân cận bên người máy Harun (Ken Watanabe thủ vai). Đây cũng là một trong những vai diễn đầu tiên của Leanna trên thị trường điện ảnh Hollywood.

Trước khi đến với The Creator, Leanna đa phần tham gia vào các dự án phim nội địa, một số tác phẩm tiêu biểu của cô có thể kể đến như Le marchand de sable, 14 Days, 12 Nights, Asterix and Obelix: The Middle Kingdom...

Với bối cảnh phim được đặt phần lớn tại Đông Nam Á, The Creator đã tạo điều kiện để nhiều viên gốc Á có cơ hội được tham gia vào dự án. Trong số đó có thể kể hai ngôi sao Châu Á đã khá quen mặt với khán giả quốc tế như Gemma Chan và Ken Watanabe.