Không có nốt cao, "Can't Control Myself" vẫn khiến fan sởn da gà bởi diễn xuất của Taeyeon

HHT - Một fan đùa rằng Taeyeon có thể không kiểm soát được cảm xúc của bản thân trong MV của "Can't Control Myself" nhưng nữ ca sĩ đã hoàn toàn kiểm soát trái tim người nghe.

Tạm biệt một Taeyeon sang chảnh và "hường phấn" trong Weekend, Can't Control Myself được bao trùm bởi không khí trầm lặng, u buồn. Can't Control Myself là một bản Ballad, mang âm hưởng Pop Punk, nói về một người luôn khao khát tình yêu, trái tim của đối phương dù biết chính mình sẽ phải chịu nhiều tổn thương.

MV của Can't Control Myself được đầu tư công phu, mang hơi hướng cổ điển và chứa đựng vẻ đẹp tựa như một bộ phim điện ảnh. Toàn bộ MV được lấy bối cảnh của một vở nhạc kịch với Taeyeon là nhân vật chính.

Một số cư dân mạng cho rằng Can't Control Myself thiếu đi một phân đoạn cao trào, điển hình như một nốt cao đặc trưng của Taeyeon. Tuy nhiên, ca khúc vẫn khiến người nghe bị "ám ảnh" bởi nhịp guitar và giọng hát chất chứa nỗi day dứt của giọng ca Why. Đặc biệt, những phân cảnh giằng xé nội tâm, lạc lõng giữa ánh đèn của sân khấu và máy ảnh của Taeyeon cũng khiến người xem "sởn da gà" vì quá nhập tâm. Người hâm mộ bình luận dù Taeyeon không thể kiểm soát được cảm xúc trong MV Can't Control Myself nhưng nữ ca sĩ đã hoàn toàn kiểm soát trái tim, cảm xúc của người nghe: Đau đớn, day dứt như chính Taeyeon.

Nhìn chung, Can't Control Myself làm tốt với tư cách một single mở đường cho album sắp tới của Taeyeon. Dù chỉ là một bản B-Side nhưng ca khúc được đầu tư từ chất nhạc đến hình tượng đều là những khía cạnh mới của trưởng nhóm SNSD.