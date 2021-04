Không còn cover nhạc, Jungkook sắp có cơ hội song ca cùng thần tượng Justin Bieber?

HHT - Justin Bieber sẽ là nghệ sĩ quốc tế tiếp theo kết hợp cùng nhóm nhạc toàn cầu BTS?

Vừa qua, một nguồn tin đã tiết lộ với trang tin Page Six về màn kết hợp bất ngờ đến từ hai cái tên lớn là BTS và Justin Bieber. Cụ thể, nguồn tin cho biết cả hai phía đang cùng làm việc chung cho một ca khúc mới sắp được phát hành.

Bên cạnh đó, phía cung cấp thông tin cũng dự đoán ca khúc collab có thể là một phần của bản deluxe trong album Justice vừa phát hành của Justin Bieber để tiếp tục giữ độ hot của album trên các bảng xếp hạng. Nếu là thật thì đây sẽ là lần thứ 2 Justice được tái bản sau phiên bản Triple Chucks Deluxe trước đó.

Dù chưa xác thực được tin đồn, nhưng nhiều fan rất mong đợi vào màn collab bất ngờ này. Được biết trước đó, em út Jungkook của BTS cũng nhiều lần bày tỏ sự hâm mộ của bản thân đến với Justin Bieber, thậm chí anh chàng còn chọn nam ca sĩ người Canada là người đã truyền cảm hứng âm nhạc cho mình. Trên chính kênh Soundcloud của nhóm, Jungkook cũng đăng nhiều bản cover nhạc Justin Bieber như Purpose, Sorry, Nothing Like Us...

Ngoài ra, như thông tin trước đó là công ty chủ quản HYBE của BTS cũng đã thu mua Ithaca Holding, nơi quản lý các nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato... Thế nên, tin đồn về màn collab giữa BTS và Justin Bieber là hoàn toàn có thể xảy ra khi cả hai giờ đã là "người một nhà".