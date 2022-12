Không còn tấu hài, Lê Dương Bảo Lâm chững chạc và yêu thầm Midu trong phim mới

HHT - Khác hẳn gam màu tươi vui ở clip first look, phim điện ảnh “Khi Ta Hai Lăm” khiến người xem bất ngờ trước tình yêu thầm kín mà nhân vật của Lê Dương Bảo Lâm dành cho nữ chính Midu.

Đoạn clip kéo dài 90 giây hé lộ câu chuyện “friendzone” giữa nữ chính Tuệ Lâm (Midu) với nhân vật Hùng (Lê Dương Bảo Lâm). Theo chân Tuệ Lâm, bộ phim xoay quanh hành trình thực hiện hoài bão còn dang dở của cô ở tuổi 25.

Trước đây, nữ quản lý nghệ sĩ từng bỏ nhiều tâm huyết để lập nên nhóm nhạc thần tượng The Air. Tiếc thay, hàng loạt biến cố đột ngột ập đến đã khiến mọi thứ mà cô gây dựng "đổ sông đổ biển".

Không hề nản chí, Tuệ Lâm khăn gói sang Hàn Quốc và làm việc tại các công ty giải trí hàng đầu. Sau thời gian dài học hỏi, cô quyết định trở về nước để hoàn thành tâm nguyện năm xưa: Dành cho The Air một màn ra mắt xứng đáng. Để kế hoạch tiến triển thật suôn sẻ, nàng ta rất cần Mạnh Hùng - người đồng nghiệp cũ sở hữu “chiếc miệng vàng ngọc” khó ai sánh bằng giúp đỡ.

Bản thân Hùng vốn thương thầm Tuệ Lâm từ lâu nhưng lại không dám nói. Lời độc thoại "Trên thế gian này, rốt cuộc có bao nhiêu người dùng danh nghĩa bạn bè để ở cạnh người mình thương?" của Dương Lâm khiến người xem đồng cảm. Khác hẳn hình tượng hài hước, hoạt ngôn thường thấy, nam diễn viên trong Khi Ta Hai Lăm sở hữu vẻ ngoài chững chạc, điềm tĩnh hơn.

“Ban đầu, mình chỉ muốn đóng nam chính Thiên Bảo. Tuy nhiên, đạo diễn Luk Vân “hơi chê” nhan sắc mình chưa đủ chuẩn và đề nghị mình vào vai Hùng. Lúc đó, mình mới đọc qua phần miêu tả nhân vật này, thấy cậu ta vừa thú vị, vừa có thể giúp mình làm mới bản thân nên liền gật đầu cái rụp luôn” - Lê Dương Bảo Lâm hóm hỉnh tiết lộ.

Xuyên suốt teaser, nhân vật của Dương Lâm sẵn sàng làm tất cả vì người mình thương. Anh chẳng những tự nguyện đầu quân vào công ty non trẻ do “crush” Tuệ Lâm thành lập, đảm nhận vai trò PT (huấn luyện viên cá nhân) cho The Air, mà còn thi triển kỹ năng “chốt kèo” kinh điển nhằm thuyết phục các cựu thành viên nhóm trở lại hoạt động.

“Ước mơ năm 25 tuổi của anh là em đó” được thốt lên trong khoảnh khắc Hùng thổ lộ tình cảm với Tuệ Lâm. Khi Ta Hai Lăm hứa hẹn đánh dấu màn lột xác đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của Lê Dương Bảo Lâm. Rốt cuộc, điều gì đã khiến Hùng ôm mối tình phương suốt chừng đó năm?

Ngoài Midu và Lê Dương Bảo Lâm, Khi Ta Hai Lăm còn quy tụ dàn sao trẻ triển vọng như Phú Thịnh, Lãnh Thanh, Him Phạm, Đỗ Nhật Trường, Long Hoàng…