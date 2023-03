Không cùng xuất hiện trên thảm đỏ, Tom Holland vẫn có cách cổ vũ Zendaya cưng xỉu

HHT - Không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ tại các lễ trao giải, nhưng Tom Holland và Zendaya vẫn có cách cổ vũ nhau ngọt ngào, dễ thương, cưng xỉu!

Là bạn bè lâu năm trước khi trở thành một cặp đôi, Tomdaya (tên cặp đôi được ghép từ Tom Holland và Zendaya) đã chứng minh mình là một trong những cặp đôi dễ thương nhất Hollywood hiện tại.

Một điều mà mọi người biết về Tom Holland và Zendaya là cặp đôi giữ mối quan hệ của mình khá riêng tư. Mặc dù cả hai khiến các fan vỡ òa khi đăng bài chúc mừng sinh nhật nhau vào năm ngoái, nhưng ngoài ra Tomdaya không thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng nhau.

Cả hai cũng hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các lễ trao giải hay sự kiện với tư cách là một cặp đôi. Những bức ảnh mà họ sánh đôi bên nhau đi dạo, đi xem kịch, đi chơi… phần lớn là được chụp bởi các tay săn ảnh hoặc các fan.

Gần đây, Zendaya đã xuất hiện trên thảm đỏ NAACP Image Awards lần thứ 54. Nhiều người mong đợi sẽ thấy Tom Holland sánh đôi cùng Zendaya trên thảm đỏ, nhưng ngôi sao Euphoria chỉ xuất hiện một mình. Dù vậy, “Người Nhện” Tom Holland vẫn có cách thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho bạn gái vô cùng dễ thương.

Tại NAACP Image Awards, Zendaya đã diện một chiếc váy Versace cổ điển vô cùng xinh đẹp, cuốn hút, và cô đã đăng ảnh mặc chiếc váy đó lên Instagram. Nhiều người, kể cả các ngôi sao Hollywood khác như Gigi Hadid, Halle Bailey… đều để lại bình luận khen ngợi. Không ai có thể cưỡng lại sức hút của Zendaya, đặc biệt là Tom Holland, anh chàng đã thả hẳn ba icon mặt cười mắt trái tim.

Không chỉ có tấm ảnh ở NAACP Image Awards, ảnh Zendaya diện chiếc đầm màu hồng của Valentino tại SAG Awards 2023 cũng được Tom Holland thả tim. Điều khiến tất cả vỡ òa nhất là ai cũng biết “Người Nhện” đang tạm dừng sử dụng mạng xã hội để cải thiện sức khỏe tinh thần, nhưng rõ ràng Zendaya xứng đáng để anh chàng quay trở lại chốn này một lúc.

Trước đó, tại lễ trao giải Emmy 2022 tổ chức vào tháng 9 năm ngoái, khi nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Euphoria, Zendaya đã nhắc đến Tom Holland một cách ẩn ý nhưng ai-cũng-biết-đó-là-ai.

“Chà, tôi không cần phải nhắn tin cho mẹ tôi vì bà đã ở đó rồi. Bà đang ở đây tối nay, điều đó rất có ý nghĩa với tôi. Vậy nên tôi đã nhắn tin cho bạn trai.”

Dĩ nhiên, “bạn trai” ở đây không còn ai khác nữa ngoài Tom Holland. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Zendaya nhắc đến Tom Holland với một danh xưng ngọt ngào như vậy. Vì giữ mối quan hệ tình cảm khá riêng tư, nên những lần Tom Holland hay Zendaya bày tỏ sự ủng hộ hay nhắc đến đối phương đều khiến tất cả phải vỡ òa vì quá tình cảm, đáng yêu.

Năm 2016, Tom Holland và Zendaya gặp nhau lần đầu tiên trên phim trường Spider-Man: Homecoming. Cả hai tiếp tục đóng vai chính trong hai phần phim tiếp của Spider-Man là Far From Home và No Way Home. Tháng 7/2021, cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc Tom Holland và Zendaya trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong xe ô tô.

Cho đến hiện tại, Tomdaya vẫn vô cùng tình cảm, bận rộn với dự án riêng và sẽ sớm trở lại cùng nhau trong phần phim thứ 4 của Spider-Man.