Không debut cùng nhóm nam mới, tương lai Đặng Hồng Hải ra sao hậu "Boys Planet 999"?

HHT - "I AM" là một ca khúc dễ nghe và được dự đoán sẽ có màn kèn cựa với chính "người chị em" cùng nhà "Kitsch". Thay đổi trong lối trang điểm khiến visual của IVE thêm tỏa sáng trong MV. Fan mê mẩn với màn catwalk thần thái của 6 cô gái khép lại "I AM".

HHT - Album ra mắt solo của Jisoo nhận về điểm số khá cao từ NME với 4/5 sao. Bài viết chỉ ra những điểm sáng của cả "FLOWER" và "All Eyes On Me", dự đoán tương lai "nở hoa" trên con đường âm nhạc của chị cả BLACKPINK.