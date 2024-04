Không khí lạnh đã tan, từ mai miền Bắc bước vào đợt nắng nóng dữ dội kéo dài

HHT - Đợt không khí lạnh hiếm hoi vào thời điểm cuối tháng 4 đã tan nhanh. Miền Bắc lại chịu ảnh hưởng của gió Nam - Đông Nam và ngay từ ngày mai, một đợt nắng nóng mới bắt đầu, nhiệt độ tăng mạnh ở gần như toàn miền.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nhẹ, nhiều tỉnh thành miền Bắc nước ta có mưa và trời chuyển mát được 2 ngày. Nhưng đợt không khí lạnh này đã tan trong hôm nay, 24/4, và phần lớn miền Bắc lại có gió Nam - Đông Nam (trừ một số tỉnh thành ở Tây Bắc Bộ có gió Nam - Tây Nam).

Từ ngày mai, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bắt đầu một đợt nắng nóng mới, được dự báo là sẽ rất dữ dội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, từ cuối tuần (đúng khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4) ở đồng bằng có nắng nóng diện rộng.

Cụ thể, ngay ngày mai (thứ Năm), nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở nhiều tỉnh thành miền Bắc đã lên trên 40oC vào đầu và giữa giờ chiều. Trong đó, Hà Nội 43 - 44oC, Hải Phòng 40oC, Hòa Bình 42 - 43oC… Các tỉnh thành Đông Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng cũng lên 37 - 38oC, trời nắng.

Điều đáng nói là những mức nhiệt độ cao như trên không chỉ xảy ra trong một ngày đỉnh nóng mà duy trì suốt vài ngày, thậm chí có thể tăng 1 - 2oC nữa, kéo dài sang đầu tuần sau, đến gần hết kỳ nghỉ lễ.

Ở Hà Nội từ mai sẽ có nắng từ tương đối sớm, từ thứ Sáu có nắng gắt kéo dài từ sáng đến chiều muộn, ngày nào cũng như vậy khiến con người dễ mệt mỏi, chóng mặt, say nắng… Người dân nên uống nhiều nước suốt cả ngày và nếu phải ra ngoài thì cần có cách che chắn phù hợp.