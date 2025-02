Không khí lạnh dần suy yếu, nhiệt độ Hà Nội sẽ tăng mạnh đúng ngày Valentine

HHT - Đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong nửa sau của tuần trước bắt đầu suy yếu. Nhiệt độ toàn miền tăng khá nhanh và đến khoảng ngày Valentine, 14/2, thời tiết ở Thủ đô Hà Nội sẽ ấm hơn hẳn so với mức trung bình của tháng 2.

Không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm ở khắp miền Bắc trước và trong cuối tuần vừa rồi, nhiều nơi rét hại, nhiệt độ xuống dưới 10oC.

Tuy nhiên, sáng nay, 10/2, có thể coi là thời điểm cuối cùng mà ở Thủ đô Hà Nội còn rét đậm trong đợt không khí lạnh này. Ngay trong ngày, trời sẽ ấm dần lên do gió mùa Đông Bắc nhường chỗ cho gió Đông Nam.

Sáng sớm nay, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 12oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh lệch ít. Đến buổi chiều, nhiệt độ ở Hà Nội lên đến 19 - 20oC, tình trạng rét đậm, rét hại chấm dứt. Ở Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ chiều nay cũng lên đến 16 - 17oC, trời đỡ rét hẳn.

Mặc dù sáng sớm mai, 11/2, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc vẫn còn khá rét, nhất là ở vùng núi, nhưng đến buổi chiều thì nhiệt độ tăng khá mạnh, gần như toàn miền đều vượt 20oC, Hà Nội có thể lên đến 23 - 24oC.

Nhiệt độ ở Hà Nội duy trì như vậy trong vài ngày. Theo dự báo của đa số của các mô hình ở thời điểm hiện tại, Hà Nội sẽ ấm lên đáng kể vào đúng ngày Valentine (thứ Sáu, 14/2). Hôm đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào buổi chiều sẽ lên đến 25 - 26oC, đến tối muộn cũng ở mức 19 - 20oC. Nhiệt độ này là khá cao so với mức trung bình của tháng 2 ở Hà Nội (cao nhất 22oC, thấp nhất 16oC).

Cùng thời điểm, nhiệt độ ở các tỉnh thành lân cận thấp hơn Hà Nội một chút.

Ngoài nhiệt độ, độ ẩm ở phần lớn miền Bắc tăng, gây sương mù vào sáng sớm và nồm ẩm.