Không khí lạnh tăng cường lại gây rét đậm rét hại ở miền Bắc, Hà Nội xuống bao nhiêu độ?

HHT - Những đợt không khí lạnh nối tiếp nhau tràn về khiến miền Bắc rét đậm, nhiều nơi rét hại. Đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta từ ngày 29/2 sẽ khiến nhiệt độ giảm xuống mức nào, khi nào thì nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội xuống thấp nhất?

Một bộ phận không khí lạnh nữa lại đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam, trong khi miền Bắc nước ta đã đang có mưa rét. Gió mùa Đông Bắc sẽ khiến nhiệt độ gần như toàn miền Bắc tiếp tục giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm nay, 29/2, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, rồi sau đó là Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gió Đông Bắc mạnh khoảng cấp 3 (10 - 15 km/h).

Đợt không khí lạnh này khiến nhiều khu vực ở miền Bắc rét đậm, có nơi rét hại. Sáng mai, 1/3, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn có nhiệt độ chỉ 8 - 10oC, đáng chú ý là vùng núi phía Bắc có nơi xuống mức 5oC. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội là 12 - 13oC, buổi chiều cũng chỉ ở mức 14 - 15oC.

Thời điểm nhiệt độ ở phần lớn miền Bắc xuống thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này là sáng sớm thứ Bảy, 2/3. Lúc này, nhiệt độ Hà Nội xuống 11oC, trời rất giá rét, người dân phải ra ngoài sớm nên mặc thật ấm. Cùng thời điểm, ở khu vực miền núi phía Bắc có thể xuống 7oC hoặc thấp hơn, nhiệt độ trong ngày không hơn 10oC.

Theo dự báo hiện tại, sau khi nhiệt độ xuống thấp như vậy, đợt không khí lạnh sẽ suy yếu ngay vào ngày hôm sau, 3/3. Sang đầu tuần sau, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng khá mạnh, chuyển gió Đông - Đông Nam, trời ấm áp, Hà Nội có thể xuất hiện nắng nóng.