Không khí lạnh về miền Bắc sớm hơn dự báo, Hà Nội sẽ mưa hơn và rét hơn

HHT - Đợt không khí lạnh đã dự báo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc khá sớm và tiếp tục gây mưa. Ở Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ giảm và mưa sẽ tăng, càng gây cảm giác rét buốt.

Trong ngày hôm nay, 6/2, đợt không khí lạnh đã đề cập trong bản tin trước sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, như vậy là sớm hơn dự báo ban đầu một chút.

Buổi sáng nay, độ ẩm khắp miền rất cao, trời nhiều sương mù, nhiều nơi có mưa nhỏ. Đến sáng mai, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, độ ẩm ở gần như toàn miền sẽ giảm, tuy nhiên không khí lạnh mới về lại cũng sẽ gây mưa.

Nhiệt độ Hà Nội vào trưa và đầu giờ chiều nay sẽ lên mức 18 - 20oC, trời rét. Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh lệch ít.

Đến chiều mai, nhiệt độ Hà Nội giảm khoảng 5 - 6oC, xuống mức 14oC, trời rét đậm, kết hợp với mưa nhỏ do không khí lạnh sẽ tạo ra trạng thái thời tiết vừa mưa ướt vừa rét buốt.

Đợt không khí lạnh đang về sát miền Bắc là đợt không khí lạnh mạnh, sẽ khiến toàn miền chìm trong giá rét vào sáng thứ Bảy, 8/2. Sáng sớm 8/2, nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng 10 - 11oC, là mức rét hại. Các khu vực lân cận có nhiệt độ tương tự còn vùng núi dự báo xuống dưới 10oC. Tuy nhiên, trời hết mưa, trở nên khô ráo.

Nhiệt độ ở miền Bắc không thay đổi nhiều trong cả ngày 8/2 và đây là ngày rét nhất trong đợt lạnh này. Từ 9/2, nhiệt độ tăng dần, sau đó tăng khá nhanh chóng.

Do trời vừa mưa vừa rét, người dân đi học, đi làm vào sáng sớm mai, 7/2, nên mặc thật ấm, nên có áo chống thấm nước, che kín đường hô hấp - điều này là đặc biệt quan trọng trong thời điểm đang có nhiều ca bệnh cúm.