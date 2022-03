Không ngờ đã có người “tiên tri” chính xác việc Will Smith đụng độ Chris Rock từ năm 2016

HHT - Một bài đăng từ năm 2016 của một người dùng mạng đang được chia sẻ rất nhanh chóng sau vụ đụng độ trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 giữa Will Smith và Chris Rock. Lý do là vì trong bài đăng đó, người viết đã “tiên tri” về sự việc này.

Có những điều tưởng như chuyện bịa, nhưng hóa ra lại là thật. Liên quan đến vụ việc Will Smith tát Chris Rock ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 vì đùa cợt vô duyên, cư dân mạng mới tìm lại một bài đăng cũ trên Twitter, trong đó có lời “tiên tri” rất rõ ràng.

Bài đăng này của một người ghi tên là Jason, viết vào ngày 29/2/2016. Jason viết: “Will Smith phải thụi vào mặt Chris Rock. Anh ấy chẳng có lựa chọn nào nữa”. Có lẽ ở thời điểm tháng 2/2016, Jason viết bài này vì không hài lòng khi Chris Rock đem việc Jada tẩy chay Oscar (vì có ít người da màu) ra làm trò đùa, rồi nói những lời giễu cợt với ý là Jada cũng có được mời tới dự lễ trao giải Oscars đâu.

Thật không ngờ, hơn 6 năm sau, những gì Jason viết đã vừa trở thành sự thật.

Vậy là bài đăng từ hơn 6 năm trước đó bỗng nhiên lại được chia sẻ liên tục. Phần lớn netizen đều rất ngạc nhiên vì lời “dự báo” này. Họ gọi Jason là “nhà tiên tri” và nhiều người nửa đùa nửa thật hỏi Jason có biết là hôm nay nên mua xổ số thế nào không.

Về việc Will Smith tát Chris Rock, ý kiến của netizen chia thành nhiều luồng khác biệt. Một số người nói rằng bạo lực là không thể được chấp nhận trong bất kỳ tình huống nào; một số người khác lại đứng về phía Will Smith vì đã kiên quyết phản đối “chuyện đùa” lố bịch của Chris. Dù sao, hiện tại, Will Smith cũng đã công khai nói lời xin lỗi Chris Rock, nhận rằng mình sai và khẳng định: “Bạo lực theo mọi hình thức đều là độc hại và tiêu cực”.