Không phải Choi Woo Shik, Kim Da Mi đóng siêu phẩm mới trên Netflix cùng ngôi sao “Squid Game”

HHT - Sau “Our Beloved Summer”, Kim Da Mi sẽ trở lại Netflix với một dự án phim đề tài thảm họa. Nhưng lần này, Kim Da Mi không còn sánh đôi cùng Choi Woo Shik, mà là với ngôi sao Park Hae Soo của “Squid Game”, “Money Heist” (bản Hàn).

Sau thành công của bộ phim Our Beloved Summer (Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta), Kim Da Mi sẽ quay trở lại Netflix với dự án mới. Cô sẽ là nữ chính của The Great Flood, một bom tấn về đề tài thảm họa. Nội dung của The Great Flood kể về một thảm họa tự nhiên, một trận lũ lớn đã đổ bộ khiến cuộc sống của những người dân ở đó bị phá hoại và gặp nguy hiểm. Con người phải đấu tranh với sức mạnh của tự nhiên để tìm đường sống cho mình.

Trong The Great Flood, Kim Da Mi vào vai một nhà nghiên cứu phát triển AI - trí tuệ nhân tạo, và là một người đang vật lộn để sống sót sau trận lũ kinh hoàng. Không phải Choi Woo Shik, bạn diễn lần này của Kim Da Mi là Park Hae Soo - ngôi sao của Squid Game (Trò Chơi Con Mực), Money Heist (Phi Vụ Triệu Đô, bản Hàn). Park Hae Soo đảm nhận vai nhân viên cứu trợ, người đang nỗ lực tìm kiếm và giải cứu Kim Da Mi.

The Great Flood thu hút được sự chú ý của khán giả bởi nó đánh dấu dự án tiếp theo của Kim Da Mi với Netflix sau thành công của Our Beloved Summer. Sự trở lại của nữ diễn viên được nhiều khán giả mong đợi, bởi Kim Da Mi luôn mang đến nhiều bất ngờ cho mỗi vai diễn, mỗi tác phẩm mà mình tham gia. Đã thành công với dòng phim hành động lẫn tình cảm, khán giả chờ đợi Kim Da Mi sẽ thể hiện như thế nào với một vai diễn đứng giữa bờ vực sinh tử.

Hàn Quốc cũng rất mát tay khi làm phim về đề tài thảm họa như Sóng Thần Ở Haeundae, The Tower, The Flu, Tunnel… Nay có thêm “ông lớn” Netflix tham gia, khán giả có thể trông đợi độ hoành tráng của The Great Flood. Thêm nữa, nam diễn viên Park Hae Soo cũng là cái tên thực lực, với diễn xuất đa dạng với các tác phẩm đã được kiểm chứng. Sự hợp tác của cả hai là bảo chứng cho diễn xuất của một tác phẩm chất lượng.

Dù không hợp tác cùng Kim Da Mi, Choi Woo Shik vẫn gửi xe cà phê đến phim trường The Great Flood thể hiện sự ủng hộ dành cho người bạn diễn “duyên nợ” của mình. Cả hai diễn xuất rất ăn ý, khi là kẻ thù trong The Witch (phần 1), lúc là người yêu trong Our Beloved Summer, và cả hai phim đều thành công lớn. Các fan yêu thích cặp đôi này vẫn mong cả hai có dịp hợp tác lần thứ ba.

Ngày 31/7 vừa qua, Kim Da Mi đã chia tay công ty quản lý cũ và chính thức ký hợp đồng độc quyền với UAA. Đây là công ty chủ quản của hai ngôi sao đình đám Song Hye Kyo và Yoo Ah In. Với công ty mới, các fan hy vọng Kim Da Mi sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp.