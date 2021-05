Không phải make-up lộng lẫy, mặt mộc của Hoa hậu Khánh Vân mới là post có nhiều like nhất

HHT - Mặc dù mỗi lần trang điểm và váy áo lộng lẫy, Hoa hậu Khánh Vân đều nhận được rất nhiều lời khen. Thế nhưng trong các bài đăng về hình ảnh của cô tại Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 69, loạt ảnh cô để mặt mộc, mặc đồ bộ thun lạnh giản dị mới là loạt ảnh nhận được lượng like khủng nhất từ người hâm mộ.

Nhờ những hoạt động nổi bật tại Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 69, những ngày qua, tên tuổi của Hoa hậu Khánh Vân gần như chiếm spotlight trong giới showbiz Việt, cô nhận được sự chú ý và ủng hộ đặc biệt từ người hâm mộ.

Hiếm có đại diện nào của Việt Nam đi thi mà được đầu tư khủng như Khánh Vân, cô mang theo 15 va li hành lý với lượng trang phục và phụ kiện khổng lồ. Ngoài chiến lược trang phục mang nhiều ý nghĩa, Khánh Vân cũng được khen biết tạo dựng hình ảnh hoàn hảo tại cuộc thi.

Cô có mối quan hệ đặc biệt tốt với bạn cùng phòng là Hoa hậu Malaysia, trong nhóm “chị em” thân thiết của cô ở Miss Universe còn có Hoa hậu Anh (thí sinh ở phòng bên cạnh). Thậm chí cô còn thuyết phục được “hai chị em tốt” của mình cùng mặc đồ bộ thun lạnh Việt Nam và nhảy nhót vô cùng vui vẻ.

Giữa một loạt những bộ ảnh trong các trang phục xinh đẹp lộng lẫy, trang điểm sắc sảo đúng chuẩn beauty queen, loạt ảnh nàng hậu của chúng ta mặt mộc, vô cùng thư thái trong bộ trang phục mặc nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi lại nhận được sự yêu thích đặc biệt của người hâm mộ.

Bộ ảnh này của cô nhận được tới 107K like, cao hơn gần gấp đôi so với các post ảnh trong các trang phục lộng lẫy. Nhiều người khen ngợi nàng hậu có nước da mộc quá đẹp, mũi cao, mắt to hai mí và khuôn miệng rộng đúng chuẩn hoa hậu.

Trong lần chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế lần này, Hoa hậu Khánh Vân nhận được ủng hộ rất lớn từ các thương hiệu Việt và những người đẹp trong nước. Cô cũng có hành động được khen là “chơi đẹp” khi không ngại cho đối thủ là Hoa hậu Myanmar mượn đồ vì thí sinh này bị mất va li và toàn bộ trang phục.

Với những gì Hoa hậu Khánh Vân đã và đang thể hiện từ những ngày đầu tiên tham dự Miss Universe, cho dù cô có lọt được vào Top 21 hay không, nàng hậu cũng đã ghi điểm tuyệt đối với người hâm mộ nước nhà.

Cuộc thi Miss Universe lần thứ 69 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 - 16/5/2021 (theo giờ Mỹ). Khán giả có thể bình chọn cho Khánh Vân vào thẳng Top 21 bằng cách vote thông qua ứng dụng Miss Universe, cổng bình chọn đã mở và sẽ đóng lại đến hết ngày 15/5/2021 (theo giờ Mỹ). Phần thi National Costume sẽ mở cổng bình chọn từ ngày 13/5/2021 đến hết ngày 15/5/2021 (theo giờ Mỹ).