Không phải vì “Superman”, đây là lý do khiến Henry Cavill chia tay “The Witcher”

HHT - Việc Henry Cavill sẽ rời khỏi “The Witcher” (Thợ Săn Quái Vật) khiến các fan không khỏi bị sốc. Lý do cho sự ra đi này được cho là không phải vì vướng lịch trình “Superman”.

Trước thông báo của Netflix về việc nam diễn viên Henry Cavill sẽ rời khỏi loạt phim The Witcher (Thợ Săn Quái Vật), các fan không tránh khỏi bị sốc. Cụ thể, Henry Cavill sẽ rời khỏi The Witcher sau mùa 3, dự kiến lên sóng vào mùa Hè 2023.

Lý do ban đầu được suy đoán có thể là vì Henry Cavill đang bận rộn với lịch trình đưa Superman trở lại màn ảnh rộng. Tuy nhiên, lý do thực sự được cho không hẳn là vì chàng Siêu Nhân.

Theo một số thông tin được tiết lộ, Henry Cavill đã cảm thấy “bất ổn” kể từ The Witcher mùa 2. Giữa nam diễn viên và nhà sản xuất đã xảy ra xung đột về nhân vật Geralt - vai diễn của Henry Cavill - khi lên phim quá khác biệt so với nguyên tác. Anh đã nhắc đến điều này không chỉ một lần trong suốt quá trình quảng bá cho The Witcher mùa 2.

Henry Cavill tiết lộ anh cảm thấy khó khăn để tìm ra sự cân bằng giữa góc nhìn của nhà sản xuất và tình yêu của nam diễn viên đối với bộ tiểu thuyết gốc. Dường như anh đã cố gắng đưa Geralt từ nguyên tác đến góc nhìn của nhà sản xuất, bày tỏ mong muốn khắc họa Geralt khác hơn, nhưng bất lực. Có vẻ Henry Cavill và nhà sản xuất The Witcher đã không tìm được tiếng nói chung. “Tất cả các yêu cầu của tôi chỉ là trung thành với nguyên tác thôi”, Henry Cavill nói.

Nhiều người xem phim là fan của nguyên tác The Witcher cũng đồng tình với ý kiến của Henry Cavill. Tất cả đều nhận xét rằng mùa 1 bộ phim còn khai thác tình tiết từ nguyên tác, nhưng sang mùa 2 mọi thứ đã “lạc trôi” cả ngàn cây số. Chính họ cũng thấy không hài lòng về nội dung của mùa 2 The Witcher.

Có thể thấy Henry Cavill là một fan cứng của nguyên tác và tựa game The Witcher, nên việc bộ phim có quá nhiều thay đổi so với bản gốc khiến Henry Cavill thất vọng. Có lẽ anh cảm thấy mình khó nắm bắt được nhân vật Geralt cũng như dung hòa được mong muốn của bản thân với yêu cầu của nhà sản xuất, nên quyết định rời đi.

Bắt đầu từ mùa 4 của loạt phim, người sẽ cầm tiếp thanh kiếm mà Henry Cavill để lại là Liam Hemsworth - em trai “Thần Sấm” Chris Hemsworth, ngôi sao của The Hunger Games. Đối với việc trở thành “Geralt” tiếp nối, Liam Hemsworth bày tỏ: “Tôi thực sự hào hứng khi được bước vào thế giới của The Witcher”.

Tuy nhiên, có vẻ các fan The Witcher không được hào hứng như Liam Hemsworth. Họ thể hiện cảm xúc và ý kiến của mình thông qua việc thu thập được gần 50 ngàn chữ ký chỉ trong bốn ngày để kêu gọi Netflix đưa Henry Cavill trở lại The Witcher. Thay vào đó, những người cần “ra đi” phải là… các biên kịch phụ trách kịch bản phim.