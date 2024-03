Không thể nhận ra "chàng mỹ nam năm ấy" Noah Centineo từng đốn tim bao fan nữ

HHT - Ngoại hình mới của Noah Centineo - mỹ nam của loạt phim “Những Chàng Trai Năm Ấy” gây sốt Netflix một thời khiến các fan hốt hoảng vì nhận không ra.

Mới đây, Noah Centineo đã khiến các fan phải ngạc nhiên với diện mạo mới của mình. Anh đăng một bức ảnh lên Instagram, khoe bộ râu rậm rạp và mái tóc bù xù. Ngoại hình của anh khác lạ đến mức nhiều fan không thể nhận ra “bạn trai trong mơ” đã từng gây sốt khắp nơi khi bùng nổ với vai chàng trai nổi tiếng nhất trường Peter Kavinsky trong Những Chàng Trai Năm Ấy (To All The Boys I’ve Loved Before) vào năm 2018 trên Netflix.

Được biết đến và yêu thích với hình tượng hotboy tỏa sáng, vẻ ngoài râu ria hiện tại của Noah Centineo khiến một số fan cảm thấy lo ngại. Ngoài diện mạo được cho là không chăm chút, Noah Centineo còn đăng kèm bức ảnh đó với dòng chữ: “Bạn ổn không?”. Và các fan đặc biệt chú ý rằng trong bức ảnh, Noah Centineo đã không hề cười.

Một số bình luận của netizen:

“Hãy nhớ khi chàng trai này được toàn bộ Internet yêu mến… Chuyện đó dường như đã xảy ra cách đây rất lâu rồi.”

“Tôi bối rối quá. Trông anh ấy như một người hoàn toàn khác.”

“Anh ấy trông như người vô gia cư vậy.”

“Tại sao trông anh ấy luộm thuộm thế?”

“Đôi mắt anh ấy trông buồn buồn, hy vọng anh ấy cảm thấy ổn.”

“Đừng nói với tôi là bây giờ Noah được xác định là người cổ đại nha?”

“Tôi rất hào hứng với mùa mới của The Recruit, đang hóng phim lên Netflix đây. Tôi chỉ quan tâm rằng anh ấy thực sự rất tài năng.”

“Có lẽ đối với Noah thì đây chỉ là một ngày nghỉ, cậu ấy có thể thoải mái trong một chiếc hoodie và thư giãn mà.”

Bên cạnh những lo lắng, một số fan dường như yên tâm hơn khi nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Noah Centieno gây sốc với vẻ ngoài khác lạ. Cuối năm ngoái, anh cũng đã từng xuất hiện với vẻ ngoài đầy râu tóc tương tự. Cách đây mấy ngày trước, Noah trông vẫn vui vẻ trên phim trường The Recruit để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng cho mùa 2. Có lẽ diện mạo khác lạ này là do anh đang chuẩn bị cho một vai diễn mới, hoặc đơn giản là chỉ đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình thật thoải mái mà thôi.

Sau thành công của Những Chàng Trai Năm ấy phần 1, Noah Centineo tiếp tục thủ vai Peter Kavinsky trong hai phần tiếp theo của loạt phim này. Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn với một số tựa phim khác như Sierra Burgess Is A Loser, The Perfect Date, Charlie’s Angels, Dream Scenario…

Noah Centineo còn xuất hiện trong series The Recruit trên Netflix và mới đây đã hoàn thành việc ghi hình cho mùa 2. Các tập phim mới của The Recruit được quay ở Vancouver, Canada và Hàn Quốc. Nội dung mùa 2 chứng kiến luật sư CIA Owen Hendricks (Noah Centineo) bị rơi vào tình huống gián điệp đe dọa tính mạng ở Hàn Quốc và sau đó nhận ra sự phản bội đáng sợ thực sự ở ngay bên trong tổ chức.

Mùa 1 của phim đã có mặt trên Netflix, mùa 2 đang đợi ngày lên sóng.