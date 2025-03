"Khui túi mù" ATSH: WEAN LE hóa "bùa may mắn", có cả Quang Hùng bản "pha-ke"

HHT - Từ ngày phim tài liệu Anh Trai “Say Hi” khởi chiếu, fan ngày ngày đổ xô “khui túi mù” tại các rạp CGV trên toàn quốc. Những Anh trai nào đã chính thức lộ diện?

Mới đây, người hâm mộ xuýt xoa khi WEAN LE chính là "secret" tại buổi fan screening phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng do FC anh tổ chức. Nam rapper xuất hiện với vẻ ngoài điển trai và giọng hát live bài BADBYE cực ngọt. Không những thế, "soái ca sơ-mi hồng" còn chăm chỉ "rắc thính" fan tại buổi chiếu phim.

Trước đó, HIEUTHUHAI bất ngờ xuất hiện tại buổi chiếu phim do các SUNDAYs tổ chức, mang đến những khoảnh khắc giao lưu thân thiết và cùng người hâm mộ bắt trend Exit Sign.

Nếu HIEUTHUHAI bắt trend Exit Sign khi giao lưu cùng fan thì Pháp Kiều lại chọn cách "chào sân" ấn tượng với đoạn rap trong Kim Phút Kim Giờ. Ngay từ khi xuất hiện, “xà nữ” đã khiến fan xuýt xoa với tạo hình được đầu tư chỉn chu, thu hút mọi ánh nhìn.

Thông thường, mỗi rạp chỉ có một Anh Trai xuất hiện, nhưng tại CGV Royal City, Quang Hùng MasterD và NEGAV lại bất ngờ “dắt tay nhau” góp mặt. Thế nhưng, fan không biết nên vui hay buồn, bởi đây chỉ là hai “mascot fake” trong hình tượng chú gấu trúc và chíp bông chứ không phải Anh trai thật.

Dù nhiều Anh Trai đã lộ diện, nhưng vẫn còn không ít ẩn số khiến khán giả háo hức tiếp tục “khui túi mù”. Đường đua săn đón Anh Trai vẫn chưa hạ nhiệt, khi ai nấy đều mong chờ những bất ngờ tiếp theo sẽ đổ bộ các rạp chiếu.