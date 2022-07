Kỉ niệm chặng đường 10 năm, Khả Ngân tái hiện hình ảnh "boxing girl" đầy gai góc

HHT - Sau loạt lùm xùm xoay quanh MV “There's No One At All" và ồn ào với “tình cũ" Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng M-TP đang có màn trở lại đầy mạnh mẽ với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ.