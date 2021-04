Kiểu tóc thập niên 90 giống Jennie (BLACKPINK) đang "hot", đã thế còn cực dễ làm!

HHT - Kiểu tóc nhấn bên mái như nhuộm khác màu (tạo hình của Jennie trong "How You Like That"), thắt bím mái là kiểu rất được yêu thích những năm 90, bây giờ nó đang quay lại và phủ sóng.

Kiểu tóc này từng làm mưa làm gió những năm 90 nay đã trở lại và trở thành xu hướng khi một loại cái tên hot như: Kylie Jenner, Hailey Bieber, Margot Robbie, Bella Hadid, Jennie BLACPINK đều thử qua kiểu tóc cực cool này. Kylie Jenner với hai bím tóc tạo cảm hứng retro 90. Nhìn qua ai cũng có thể thấy là nó cực kì dễ làm, chỉ cần chia phần mái ra thành 2 phần rồi tết chúng lại thành 2 bím tóc đong đưa trước mặt. Nhớ là kiểu tóc này bạn chỉ tết 2/3 chiều dài của tóc và không cần thun buộc cố định phần đuôi, cứ để cho những bím tóc đan vào nhau tự nhiên. Bella Hadid trông cực ngầu với kiểu tóc này. Để đảm bảo cho phần tóc không bị bung (vì không buộc thun cố định phần đuôi tóc) bạn phải xịt một ít keo tóc lên các đầu ngón tay và vuốt lên phần bím tóc để định hình. Hoặc nếu bạn không muốn dùng keo thì có thể sử dụng máy ép tóc, làm nóng cả chùm bằng máy ép tóc khoảng vài giây để giữ cho nó lâu bị bung ra. Nhưng cái đó là dành cho ai muốn chuyên nghiệp, còn bình thường cũng không nhất thiết, bạn hoàn toàn có thể cột đuôi tóc lại bằng thun cho nhanh. Hailey Bieber cũng lăng xê mốt tóc này, cùng với nón, phụ kiện dây chuyền và trang điểm phong cách thập niên 90. Như chúng ta đang thấy, áo rộng với tay áo phồng, quần thụng, áo khoác size lớn chính là những item thời trang quen thuộc gần đây. Tất cả đều mang cảm hứng retro 90. Vì vậy nếu bạn là người thích xu hướng retro đừng bỏ qua kiểu tóc này nha. Và lưu ý kiểu này phải để xõa trước mặt, đừng vén cả 2 bím ra sau tai, trông dị liền đó! Nếu nó lùi xùi trước mắt khiến bạn khó chịu, hãy bắt chước bà xã Justin Bieber, kéo chúng sang hai bên và đội thêm nón vào để nó không vướng tầm nhìn của bạn nữa.